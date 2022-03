Chi è il padre di Troy Kotsur e qual è la sua drammatica storia

Chi è il padre di Troy Kotsur: è stato uno dei primi in famiglia ad imparare la lingua dei segni per comunicare subito con il figlio.

Chi è il padre di Troy Kotsur: “un eroe”, così è stato definito dal figlio quando è andato sul palco a ritirare l’Oscar come miglior attore non protagonista. Un successo che ha voluto dedicare in particolare al padre.

Chi è il padre di Troy Kotsur

Troy Kotsur è un attore sordo. I suoi genitori scoprirono a nove mesi dalla nascita che il bambino era sordo e impararono la lingua dei segni americana affinché tutti potessero comunicare tra di loro.

Dunque, il padre è stato uno dei primi in famiglia ad imparare la lingua dei segni e anche bene, a quanto riferito dallo stesso attore. Purtroppo quella voglia do comunicare con il figlio si è dovuta interrompere, perché il padre di Kotsur ha avuto un incidente che l’ha costretto alla paralisi tanto da non permettergli più di comunicare con il figlio attraverso la lingua dei segni che aveva voluto così tanto e bene imparare.

Qual è la sua drammatica storia

L’attore nel ritirare l’Oscar come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Coda. L’attore ha davvero commosso tutti con il suo discorso, soprattutto quando ha fatto riferimento al padre “che era il migliore nella lingua dei segni” e ha aggiunto “ha avuto un incidente d’auto ed è rimasto paralizzato dal collo in giù e non è stato più in grado esprimersi con i segni. Papà, ho imparato così tanto da te.

Ti amerò per sempre. Sei il mio eroe”.

