Report su Rai 3 lunedì 28 novembre 2022: anticipazioni e temi della puntata

Report torna in prima serata con una nuova puntata lunedì 28 novembre 2022. Ecco le tematiche al centro dei servizi in onda su Rai 3.

Report torna su Rai 3 in prima serata lunedì 28 novembre 2022. Tre inchieste al centro della puntata del programma con argomenti attuali. Il programma può essere sempre seguito in on demand e streaming sull’app di RiPlay.

Report su Rai 3 lunedì 28 novembre 2022

Il programma Report di Sigfrido Ranucci torna su Rai3 in prima serata lunedì 28 novembre 2022. Il programma è sempre possibile seguire – sia in live streaming che on demand – sulla piattaforma RaiPlay.

Anticipazioni e temi della puntata

La prima inchiesta che andrà in onda riguarderà il tema del Superbonus e il titolo del servizio è “Il Bonus, il brutto e il cattivo”. Tante aziende edili si sono trovati in difficoltà in questi ultimi mesi a causa del credito e dei problemi fiscali. “Il problema non è il superbonus, ma i meccanismi di cessione che sono stati disegnati senza discrimine e senza discernimento”.

La seconda inchiesta ha come titolo “Un petrolchimico a orologeria” ed al centro c’è la situazione del petrolchimico di Priolo (Siracusa), azienda che rischia purtroppo la chiusura con il rischio di licenziamento per 10mila lavoratori.

La terza e ultima inchiesta della serata è “Ritorno al carbone”: il servizio mette al centro del racconto la maggior produttore di elettricità tedesco, la Rwa che è una delle società più inquinanti del vecchio continente.

