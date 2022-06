Roberto Lagalla, chi è: biografia, moglie, partito e liste a sostegno per la carica di sindaco di Palermo

Roberto Lagalla è il candidato sindaco nella città di Palermo. Nel marzo 2022 ha presentato la sua candidatura, forte del sostegno di ben nove partiti del centrodestra. Nella vita è un medico oltre ad aver scelto la carriera politica.

Roberto Lagalla, chi è: biografia e moglie

Roberto Lagalla è nato a Bari nel 1955 ma si è trasferito a Palermo da piccolissimo, all’età di due anni. Si è laureato in “Medicina e Chirurgia”, specialista in radiologia diagnostica e radioterapia oncologica dal 1983 e ordinario di “diagnostica per immagini e radioterapia” presso l’Università degli Studi di Palermo, oltre che autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche.

Ha scelto anche la vita politica nella sua vita. Infatti, ha fondato il movimento politico Idea Sicilia. In più nella sua biografia online, si legge: “Dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2015, ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, è stato Presidente del Polo universitario della Provincia di Agrigento (2001-2006), presidente della Società Italiana di Radiologia medica (2006-2008); direttore del Dipartimento di biotecnologie e medicina legale dell’Università di Palermo e presidente dell’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Roberto Lagalla ha anche ricoperto la carica di assessore regionale alla Sanità, nel corso della XIV Legislatura (2006-2008)”.

Lagalla si è sposato con Maria Paola. La coppia ha avuto ben quattro figli: Massimo, Luca, Ludovica, Lorenzo.

Partito e liste a sostegno per la carica di sindaco di Palermo

Il suo partito politico è stato Idea Sicilia dal 2017 e UdC dal 2021. Nel marzo 2022, si è presentato tra i candidati nella città di Palermo per concorrere come sindaco alle Comunali 2022 ed è appoggiato da nove liste del centrodestra: Prima l’Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lavoriamo per Palermo, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Moderati per Lagalla sindaco e Udc.

