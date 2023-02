Carnevale di Venezia 2023: programma, date, maschere e biglietti dell’evento

Carnevale di Venezia 2023: date, programma e tutte le altre famose iniziative per una delle feste del Carnevale più bello e famoso. Tanti gli eventi che sono stati pensati per questa edizione in maschera nella città lagunare.

Carnevale di Venezia 2023: programma e date

Gli eventi del Carnevale di Venezia 2023 sono iniziati nella giornata del 4 febbraio e avranno termine il 21. date, programma e tutte le altre famose iniziative per una delle feste del Carnevale più bello e famoso. Tanti gli eventi in programma . Ecco alcuni eventi nei prossimi giorni da prendere in considerazione:

Carnevale in Borgo, Malamocco | 18 febbraio

Sabato 18 febbraio, a partire dalle 14.30, a Malamocco si festeggia con il Carnevale in Borgo. Ci saranno musica e animazione con Giò Dance School e i Beat Boys and Girls, trucchi con gli Amici del Borgo, frittelle e galani. Ci saranno anche il volo della colomba di Carnevale e, a conclusione della giornata, la sfilata e la premiazione delle maschere più belle.

Sfilata dei carri a Marghera | 18 febbraio

Sabato 18 febbraio Eventi 2000, in collaborazione con Vela e il Comune di Venezia, organizza la Sfilata dei carri di Marghera. Alle 15 il corteo partirà da via Bartolomeo Benvenuto e procederà via via in piazzale Gar, via Avesani, piazzale Concordia, piazza Mercato, piazzale del Municipio, piazzale Sant’Antonio, via Rizzardi, piazzale Giovannacci, via Toffoli, piazzale Rossarol e via Rossarol. In piazza Mercato si svolgeranno le premiazioni dei carri, con intrattenimento, musica e spettacoli.

Carnevale di Campalto | 19 febbraio

Domenica 19 febbraio c’è il Carnevale di Campalto, con la tradizionale sfilata di carri allegorici. La giornata comincia alle 10 con l’apertura delle giostre, della pesca di Carnevale e della mostra “Concorsi disegni Carnevale 2023”. Dalle 10.30, e fino alle 20.30, apre lo stand gastronomico di piazzale san Benedetto. Alle 14 parte la parata di Harley Davidson con i piloti in tenuta carnevalesca. Alla stessa ora inizierà la sfilata dei carri allegorici, che riprenderà lo storico percorso abbandonato nel 2001. Da Via Orlanda farà il percorso interno tramite via Passo Campalto, poi via Bagaron e ritorno in Via Orlanda, arrivando alle 14.30 al piazzale della chiesa, dove saranno il palco per le premiazioni e il cuore della manifestazione. Dalle 14.30 alle 18.30 i bambini potranno divertirsi anche con i laboratori del Centro Culturale Pascoli. Alle 18.30 ci sarà l’estrazione della lotteria. Durante la giornata ci saranno truccabimbi, baby dance, zucchero filato e pop corn. Inoltre sia domenica che il giorno prima, sabato 18 febbraio, Campalto sarà animata dai Mercatini di Carnevale, che apriranno alle ore 9.

Sfilata dei carri a Mestre | 20 febbraio

Lunedì 20 febbraio Eventi 2000, in collaborazione con Vela e il Comune di Venezia, organizza la Sfilata dei carri di Mestre, che partirà alle 15.30 da via Piave, per poi percorrere via Circonvallazione, via Einaudi, via San Rocco e concludersi in via San Pio X, dove ci saranno la premiazione dei carri più belli e intrattenimento con musica e spettacoli.

Carnevale 2023 a Malcontenta | 21 febbraio

Martedì 21 c’è il Carnevale 2023 a Malcontenta, che prevede una sfilata in maschera da parte di bambini e ragazzi della frazione. Si parte alle 14.30 dal sagrato della chiesa di Sant’Ilario. La sfilata durerà circa un’ora, al termine ci si ritroverà tutti al teatro Sant’Ilario per lo spettacolo di magia, con ingresso gratuito, del “Mago più birichino che ci sia”.

54° Carnevale di Zelarino | 21 febbraio

Martedì grasso è anche il giorno della 54^ edizione del Carnevale di Zelarino, il cui momento clou sarà la sfilata dei carri mascherati, in partenza alle 14.45 dal centro commerciale Polo. Ci saranno anche animazione e dolci di Carnevale. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 febbraio alla stessa or

Carnevale di Venezia 2023: maschere

Nell’edizione 2023 è prevista la votazione della maschera più bella. Giorno per giorno vengono caricate sul portale ufficiale immagini di maschere che si possono votare. “Dalle ore 18.00, del giorno in cui si è tenuto il turno, alle ore 16.00 del giorno successivo è possibile effettuare le votazioni delle maschere. Scorrendo la griglia di video e cliccando su uno di questi per visionarlo è possibile votarlo. Si possono votare più maschere, si ricorda che la votazione risulta effettuata solo in seguito all’accreditamento tramite email”.

I biglietti dell’evento

Sul portale veneziaopera.tickets.eu è possibile acquistare online i biglietti dei diversi eventi che sono in programma nell’edizione 2023. Tanti sono i momenti che possono essere vissute: da serate di ballo alle cene a tema.