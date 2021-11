All or Nothing, serie tv Juventus: dove vederla, quando esce, streaming, puntate

Serie tv Juventus dove vederla e come seguire il nuovo progetto bianconero. Idea di marketing per arrivare sempre di più ai tifosi

Serie tv Juventus dove vederla: tante indiscrezioni ma è arrivato il momento per i tifosi bianconeri in particolare di seguire la propria squadra del cuore in un viaggio televisivo.

All or Nothing, serie tv Juventus: dove vederla

Dal 25 novembre “All or nothing: Juventus” è disponibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Per poter accedere alla serie, occorre scaricare l’app di Amazon Prime Video sulle smart tv compatibili, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Altro metodo per poter guardare la serie Amazon Original ‘All or Nothing: Juventus’ su Amazon Prime, è quello di collegarsi al sito di Prime Video tramite pc o effettuare il download dell’app su smartphone o tablet.

All or Nothing, serie tv Juventus: quando esce

All or Nothing: Juventus è uscita il 25 novembre 2021: la serie è prodotta da Fulwell 73, in sinergia coi produttori esecutivi Leo Pearlman e Ben Turner nonchè con lo Showrunner Richard Cooke. Una trovata sicurmente di marketing emulando altre squadre europee importanti che hanno visto la produzione di una serie tv che celebrasse e raccontasse la vita di una squadra di calcio.

Serie tv Juventus: streaming

All or Nothing: Juventus viaggio dietro le quinte che segue la squadra nella stagione 2020/2021, portando sullo schermo gli eventi più importanti, in uno sguardo a 360° sul prestigioso e iconico Club.

La docu-serie “All or Nothing: Juventus” è disponibile in esclusiva su Prime Video da giovedì 25 novembre, fruibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli iscritti ad Amazon Prime, ovunque e in qualsiasi momento, sia da browser che da applicazione.

Se la Juve è la tua squadra del cuore, non sei ancora iscritto a Prime Video e non vuoi perderti la possibilità di vedere “All or Nothing: Juventus“, ti ricordiamo che Amazon Prime Video è gratis per 30 giorni per tutti i nuovi clienti che non hanno mai usufruito del periodo d’uso gratuito, oppure per 90 giorni con la promozione speciale Prime Student.

Quante puntate sono

Le telecamere avranno accesso esclusivo all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, punteranno gli obiettivi sugli aspetti unici del club bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro.

La nuova docu-serie Amazon Original italiana sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Sono otto puntate che raccontano le novità come il cambio di allenatore, Andrea Pirlo, e le tante difficoltà nel ricominciare in un mix tra giovani e veterani. Sarà l’ultima stagione con la maglia bianconera di Buffon, l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo e la crisi economica dovuta alla pandemia.