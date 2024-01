Edwyn Roberts, chi è il paroliere ex Amici: vita privata, Sanremo, fidanzata

Chi è Edwyn Roberts, ex concorrente di Amici ed autore musicale di successo. Ha scritto molti brani per Sanremo, ben tre per l'edizione 2024.

Nato a Cremona da genitori argentini il 26 novembre 1992, Edwyn Clark Roberts ha 31 anni ed è senz’altro un nome noto per gli appassionati di Amici di Maria De Filippi. Concorrente dell’edizione 2013 del noto talent show, arrivò al quinto posto nella fase serale come cantautore. Negli anni, tuttavia, sebbene abbia continuato a portare avanti la sua carriera da artista solista, Roberts ha trovato molto più successo come autore e compositore. Poco dopo la fine della sua esperienza ad Amici, entra in contatto con Niccolò Agliardi, con il quale inizia una lunga e proficua collaborazione artistica. Ha scritto diversi brani per Agliardi tra cui Tempo ipotetico, La tua felicità, Cartoline e Alla fine del peggio.

Nel corso della sua carriera artistica ha offerto la sua penna a molti artisti importanti come Laura Pausini, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Arisa, la vincitrice di X Factor 6 Chiara Galiazzo e Francesco Renga. Da artista solista Edwyn Roberts ha pubblicato cinque singoli: Mattia, Use somebody, Sogni col motore, 2 minuti di calma e L’amore è un’idea, con cui anticipa il suo album di inediti.

I brani di Edwyn Roberts al Festival di Sanremo, ne ha scritti tre per l’edizione 2024

Nel corso degli anni Edwyn Roberts ha scritto molti brani per i concorrenti del Festival di Sanremo. La sua musica arriva sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 2019, quando è co-autore insieme a Stefano Marletta e Luca Chiaravalli del brano L’ultimo ostacolo, cantato da Paola Turci. Un anno dopo collabora con Diodato nella scrittura di Fai rumore, brano che conquista l’edizione 2020 del Festival. Nel 2022 è invece tra gli autori del tormentone Dove si balla di Dargen D’Amico. Per quanto riguarda invece il prossimo Festival, nel 2024 Edwyn Roberts ha collaborato alla scrittura di ben tre pezzi in gara a Sanremo. È tornato a collaborare con Dargen, firmando insieme a molti altri autori Onda alta, e ha dato il suo contributo anche nella scrittura di Capolavoro de Il Volo e di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri.

Vita privata: fidanzata, social network

Le informazioni riguardo la vita privata e sentimentale di Edwyn Roberts sono parecchio limitate. Non si sa granché riguardo un suo eventuale partner: l’artista dovrebbe essere ancora single. Non che ci siano indizi di qualunque tipo sui suoi profili social. Roberts preferisce tenere ben lontani i riflettori dalla sua vita personale e pubblica solo contenuti legati al suo lavoro e alla sua produzione artistica. Il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 20mila utenti ed è il modo migliore per tenersi aggiornati sui suoi ultimi progetti.