Jake, Roisin, Shane, Yeshua, chi sono i figli di Sinead O’Connor: vita privata, carriera, età

Chi sono i figli di Sinead O’Connor: tutto su Jake, Roisin, Shane e Yeshua. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della cantautrice irlandese, scomparsa all’età di 56 anni il 26 luglio 2023.

Chi sono i figli di Sinead O’Connor: Jake, Roisin, Shane e Yeshua

Dopo la scomparsa di Sinead O’Connor, cantautrice irlandese morta a 56 anni il 26 luglio 2023, si è creata molta curiosità attorno alla famiglia e ai figli dell’artista. La vita privata e sentimentale di O’Connor è stata molto movimentata e l’ha portata ad avere quattro figli da quattro relazioni diverse. I suoi figli sono Jake Reynolds, Roisin Waters, Shane O’Connor Lunny e Yeshua Francis Neil Bonadio. Cosa sappiamo sul loro conto? Quali informazioni abbiamo sulla loro carriera e sulla loro vita?

Chi è Jake Reynolds, figlio maggiore di Sinead O’Connor: vita privata e carriera

Nato nel 1987, Jake Reynolds ha 36 anni ed è il figlio maggiore di Sinead O’Connor. È nato dal primo matrimonio dell’artista con il produttore discografico John Reynolds, al suo fianco dal 1987 al 1991. Come sua madre e suo padre prima di lui, Jake ha inseguito una carriera nel mondo della musica, cercando il successo come cantautore. Sebbene non abbia trovato finora lo stesso successo internazionale di Sinead, lavora nel settore da quasi dieci anni. Ha una cerca esperienza anche come produttore musicale. È sposato con una donna di nome Lia, con la quale ha avuto un figlio nel 2014. Sinead O’Connor si disse entusiasta per la nascita del nipote: “Sono così felice, ho sempre voluto essere nonna! In realtà è l’unico motivo per cui ho avuto figli (Sto scherzando)”.

Chi è Roisin Waters, cosa sappiamo di lei?

Nata nel marzo del 1995 da una relazione con il giornalista John Waters, Roisin Waters ha 28 anni ed è la seconda figlia di Sinead O’Connor. Dopo la sua nascita Sinead e il suo ex compagno lottarono strenuamente per ottenere la sua custodia. La battaglia legale per l’affidamento fu fonte di molto stress e dolore per la cantautrice, che tentò il suicidio nel 1999. Si sa molto poco circa la vita adulta della giovane, che ha sempre vissuto ben lontana dai riflettori e non sembra possedere un profilo Instagram. Ad oggi, secondo l’autobiografia di Sinead O’Connor, Roisin lavora come pasticcera. La cantautrice ammise di sentirsi sollevata per la scelta di sua figlia, che in passato si credeva potesse seguire le sue orme: “Ero terrorizzata all’idea di vederla entrare nel mondo della musica. Credevo che l’avrebbero trattata come trattano me. Non volevo questo per lei”.

Chi è Shane O’Connor Lunny: la morte tragica all’età di 17 anni

Shane O’Connor Lunny era il terzo figlio della cantante, nato nel 2004 dalla sua storia con il musicista Davil Lunny e morto tragicamente all’età di soli 17 anni. Il giovane si tolse la vita nel 2022, impiccandosi dopo una fuga da un ospedale di Dublino, dove era ricoverato per le sue tendenze suicide. La stessa Sinead aveva annunciato la morte di suo figlio in uno struggente comunicato: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luce della mia vita, oggi ha deciso di mettere fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace. Nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino, ti amo così tanto”.

Prima della sua morte nel 2023, la cantante aveva più volte manifestato il suo dolore per il suicidio di Shane: “Mio figlio diciassettenne si è tolto la vita nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima. Eravamo un’anima sola divisa in due metà. È stato l’unico che mi abbia mai mai amato incondizionatamente. Sono persa nel bardo senza di lui”.

Chi è Yeshua Bonadio, cosa sappiamo del più giovane figlio di O’Connor?

Nato nel dicembre del 2006, Yeshua Francis Neil Bonadio ha 16 anni ed è il figlio più giovane di Sinead O’Connor, nato dalla sua relazione con Frank Bonadio. Considerata anche la sua giovane età, non sono moltissime le informazioni sul suo conto. Nel 2021 O’Connor parlò di lui in un’intervista, lodando il suo grande talento musicale: “È un musicista incredibile. Suona il pianoforte e molto altro, ha una voce incredibile”. Rimase sul vago per quanto riguarda il suo futuro, affermando che “potrebbe fare qualunque cosa”. Per ora il suo primo pensiero è la sua educazione: “È per metà Americano, è interessato ad andare all’Università in America. Suo padre è uno scienziato, vedremo. Non sarei sorpresa se cominciasse un percorso nella musica, gli piacciono i soldi”.