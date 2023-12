Piero Barone, chi è la fidanzata del cantante de Il Volo? La vita privata dell’artista

Chi è la fidanzata di Piero Barone de Il Volo? Scopriamo qualche dettagli in più sulla vita sentimentale dell’artista, spesso protagonista di chiacchiere e gossip negli ultimi anni. Cosa sappiamo di lui?

Chi è la fidanzata di Piero Barone de Il Volo, vita privata del cantante

Il celebre trio de Il Volo suscita da anni sia la curiosità degli appassionati di musica italiana che quella dei fanatici di gossip e cronaca rosa. In tanti sono interessati a carpire qualche dettaglio in più sulla vita amorosa dei tre cantanti, in particolare per quanto riguarda Piero Barone. Il cantante è da sempre molto riservato per quanto riguarda gli affari di cuore e non è quindi solito condividere troppi dettagli sull’argomento. Ne ha parlato lui stesso in un’intervista concessa a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo: “L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”. Ciononostante, Barone si è spesso ritrovato al centro di chiacchiere riguardo i suoi flirt e le sue frequentazioni. Cosa sappiamo al riguardo?

LEGGI ANCHE: Michelle Bertolini, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo: vita privata, età, carriera

I vecchi amori del cantante e la sua attuale situazione sentimentale

In passato, infatti, Barone ha avuto una relazione importante con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due si sono poi separati senza troppe fanfare, per motivi mai condivisi con il pubblico o i media. Negli anni si è spesso parlato anche dei suoi presunti flirt con la Iena Veronica Ruggieri e con la showgirl Elisabetta Gregoraci, mai confermati dai diretti interessati. Ad oggi, tuttavia, non sembrano esserci informazioni circa una sua possibile fidanzata. Fino a prova contraria, Piero Barone è ancora single, ma non è detto che non sia riuscito nel suo intento di tutelare il suo amore tenendolo ben lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

LEGGI ANCHE: Chi è Eleonora Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble de “Il Volo”