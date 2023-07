Edoardo, Ludovico, Victoria, chi sono i figli di Andrea Purgatori: vita privata, carriera, età

Chi sono i figli di Andrea Purgatori: tutto su Edoardo, Ludovico e Victoria. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto giornalista e conduttore scomparso il 19 luglio 2023. Cosa sappiamo sul loro conto?

Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide morto il 19 luglio 2023 per un male improvviso, era il padre di tre figli, nati dalla relazione con la sua ex moglie, Nicole Schmitz. La sua scomparsa è stata fonte di grande dolore per loro, che lo hanno salutato con un ultimo messaggio in cui hanno ricordato i punti salienti della sua carriera nell’informazione: “Una mente brillante. Lo ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino”. Cosa sappiamo esattamente dei tre figli del conduttore?

Chi è Edoardo Purgatori, vita privata e carriera televisiva

Il più grande nonché il più conosciuto dei figli di Andrea Purgatori è Edoardo, 34 anni, nato a Roma il 14 gennaio 1989. In molti lo conoscono, infatti, per la sua carriera da attore, che lo ha portato a recitare in molte serie televisive di successo. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo Un medico in famiglia, Tutto può succedere e Le Fate Ignoranti. È sposato dal 2018 con Livia Belelli, aristocratica e odontoiatra romana, nonché madre dei suoi due figli: Leonardo e Pietro.

Chi sono Ludovico e Victoria Purgatori: cosa sappiamo di loro?

Sono molto più vaghe le notizie sui figli più giovani di Purgatori, Ludovico e Victoria, che oggi hanno rispettivamente 31 e 29 anni. Entrambi hanno seguito il fratello nel mondo del cinema e della tv, preferendo però un ruolo dietro le quinte. Ludovico, dopo aver frequentato la scuola italo-tedesca, si è costruito una carriera come assistente di regia e in seguito anche come consulente alla sceneggiatura. Ha lavorato a produzioni importanti come Gomorra e Sense8. Anche Victoria si è fatta strada nel mondo della regia, partecipando alle riprese di Settembre e di Una relazione. Tengono entrambi molto alla propria riservatezza per cui non vi sono notizie circa la loro vita privata.