Le fate ignoranti Miglior Serie dell’anno, Ozpetek: “Doppiamente felice”

Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek ha vinto il Nastro d’Argento per la Miglior Serie dell’anno. Lo show si aggiudica il premio in ex equo con A casa tutti bene di Muccino. Il regista è entusiasta: “È la mia prima volta nella serialità, sono doppiamente felice”.

Le fate ignoranti trionfa ai Nastri d’Argento 2022, è la miglior serie dell’anno

Le fate ignoranti, prima serie di Ferzan Ozpetek ispirata al suo omonimo capolavoro, si è aggiudicata il Nastro d’Argento 2022 per la Miglior Serie.

Lo show ha ottenuto il premio in ex equo con A casa tutti bene – La serie, di Gabriele Muccino. La serie di Ozpetek porta a casa anche il Nastro per la Migliore Attrice non protagonista, vinto in coppia da Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, anche in questo caso in ex equo, stavolta Monica Guerritore in Vita Da Carlo e Speravo De Morì Prima. Un vero e proprio trionfo per la prima serie italiana targata Disney+. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 giugno a Napoli, al Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Ferzan Ozpetek: “Doppiamente felice, fiero del mio team”

Ferzan Ozpetek ha reagito con soddisfazione alla notizia della vittoria: “È la prima volta che decido di lavorare su una serie e per questo sono doppiamente felice di avere ottenuto questi riconoscimenti, per me ma soprattutto per le Fate che mi circondano da oltre 20 anni. Sono contento per loro, per Ambra e Anna, tutto il cast, i produttori e il team che ha lavorato a questo progetto.

Loro hanno già premiato me con l’impegno e l’entusiasmo di una vera avventura. Grazie Disney per aver creduto in questa squadra e supportato il progetto de Le Fate Ignoranti”.

Anche Daniel Frigo, Country Manager di Walt Disney Italia, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il riconoscimento ottenuto: “È con grande entusiasmo che accolgo la vittoria dei Nastri d’Argento per Le Fate Ignoranti.

Prima di tutto voglio ringraziare i Giornalisti Cinematografici Italiani per questi importanti riconoscimenti e il regista Ferzan Ozpetek per aver deciso di lavorare con Disney per la sua prima serie, nonché prima produzione originale italiana Disney+. Poi il mio grande grazie va a tutta la squadra Disney+ e ovviamente a tutto il pubblico che ha accolto Le Fate Ignoranti con immenso calore rendendola una delle serie più seguite e apprezzate su Disney+, ma soprattutto un fenomeno che ha acceso le conversazioni sui social e sulla stampa in Italia, ma anche oltre confine”.