Isola dei famosi eliminati e nomination: chi sono e cosa è successo nella sesta puntata

Isola dei famosi eliminati e nomination: il clima si fa sempre più teso e le discussioni più frequenti, anche in una coppia. Dopo la sesta puntata di giovedì 7 aprile, ci sono chi deve cambiare zona e chi saluta.

Isola dei famosi eliminati e nomination: chi sono

La coppia eliminata della sesta puntata dell’Isola è quella di Lory Del Santo e Marco Cuculo. Non hanno lasciato il gioco, come è già noto: sono andati su Playa Sgamada.

Nick dei Cugini di Campagna è sbarcato a Playa Sgamada. Inoltre, dopo forti liti, Guendalina e Edoardo hanno deciso di proseguire come coppia. Tuttavia, in seguito non ci saranno più coppie ma ognuno continuerà per conto suo singolarmente. Laura, Roberta e Jovana sono finiti al televoto flash e il risultato ha eliminato definitivamente Roberta Morise. Mentre, le coppie nominate sono Ilona e Nicolas e Clemente e Floriana

Cosa è successo nella sesta puntata

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi si è aperto un un duro dibattito tra i naufraghi. Subito lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. L’attore si è lamentato anche dello scarso impegno di alcuni concorrenti nel cercare cibo. Guendalina Tavassi si è difesa e ha spiegato che se la sera hanno sonno e non vanno a prendere i paguri è perché fanno tanto durante il giorno. Anche Floriana Secondi ha preso la parola per dire che le donne hanno preso conchiglie, cocchi e frutti.

Vladimir Luxuria ha invitato i concorrenti a darsi da fare senza puntare il dito contro chi non farebbe.

Forte discussione anche tra lite tra Ilona Staller e i Rodriguez che si sono lanciate a vicenda parole offensive anche. Inoltre, Marco e Lory del Santo si separano dal gruppo e sciolgono definitivamente la coppia.

