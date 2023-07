Livia Belelli, chi è la moglie di Edoardo Purgatori: vita privata, matrimonio, figli

Chi è Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’attore, figlio del defunto giornalista Andrea Purgatori. Cosa sappiamo della sua compagna?

Chi è Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori: vita privata, carriera, figli

Livia Belelli non è un nome molto noto al pubblico. È conosciuta soprattutto per il suo legame con Edoardo Purgatori, attore di Un medico in famiglia e Le Fate Ignoranti, figlio del conduttore di Atlantide Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023. Sua moglie dal 2018, Livia è una odontoiatra di successo e lavora in uno studio a Roma. Considerata la sua carriera ben lontana dai riflettori e il suo approccio riservato per quanto riguarda i social network, le informazioni sul suo conto sono molto limitate. Dalla loro unione sono nati due figli. Il primo è il piccolo Leonardo, nato nel 2020. Il secondo, Pietro, è invece nato da qualche mese, nel gennaio del 2023.

Il matrimonio della coppia, chi ha partecipato?

Livia Belelli ed Edoardo Purgatori si sono sposati il primo settembre 2018, dopo ben undici anni di fidanzamento. La coppia ha celebrato il suo matrimonio in Toscana, in una piccola chiesa a San Nicola a Capalbio. La cerimonia ha visto la partecipazione di ben 170 ospiti, tra cui molte personalità dello spettacolo. Tra queste spiccavano l’attrice Esther Elisha, la violinista Feven e il fotomodello Roger Garth. Non poteva mancare ovviamente la famiglia dell’attore: erano presenti ovviamente suo padre e sua madre, la storica e critica d’arte tedesca Nicole Schmitz, oltre che i suoi due fratelli minori, Ludovico e Vittoria, che oggi hanno rispettivamente 31 e 29 anni.