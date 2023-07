Edoardo Purgatori, chi è il figlio del giornalista Andrea: vita privata, moglie, figli e film dell’attore

Edoardo Purgatori è un attore di Cinema, tv e teatro. Noto anche per essere il figlio del giornalista Andrea Purgatori che purtroppo è scomparso il 19 luglio 2023 per una malattia fulminante. Diverse le sue collaborazioni con il regista Ferzan Özpetek.

Edoardo Purgatori: vita privata

Edoardo Purgatori è nato a Roma, 14 gennaio 1989, ed è il primo figlio di Andrea Purgatori e Nicola Schmit. Quando è molto giovane Edoardo si trasferisce nel Regno Unito dove frequenta Oxford School of Drama, per poi tornare nel nostro paese dove frequenta l’Actors Studio di Roma. Poi, è diventato attore sia di Cinema, tv e teatro in particolare. Nel 2016 Edoardo è uno dei fondatori della compagnia teatrale La Forma dell’Acqua.

Edoardo Purgatori: moglie e figli

Edoardo si è sposato Livia Belelli, aristocratica e diventata sua moglie nel 2018. Dal loro matrimonio è nato il figlio Leonardo.

I film dell’attore

In tv si è fatto conoscere in particolare nel ruolo di Emiliano Lupi in “Un medico in famiglia” ma prende parte a numerose produzioni anche internazionali come il film di Woody Allen To Rome with Love oltre a prendere parte a serie televisive come Baby e Il Confine. Collabora tutt’ora con il regista Ferzan Özpetek, sia al cinema che al teatro. È stato il protagonista sempre per la Tv del film prodotto da Sky Cinema dal titolo Amore Oggi. Inoltre, è stato nel cast della serie tv Tutto pu Succedere e nel cast del tv movie Il Confine, per la regia di Carlo Carlei. Edoardo è anche nella prima stagione di Baby diretta da Andrea De Sica prodotta da Netflix.

Al Cinema ha preso parte in La Grande Rabbia diretto da Claudio Fragasso, Quando corre Nuvolari ultimo film di Tonino Zangardi e poi, con un cameo, in La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Nel 2021 con un cameo in Freaks Out di Gabriele Manetti. Ha preso parte anche con un piccolo ruolo nel film Siccità di Paolo Virzì. Infine, è presente anche nella nuova serie originale Disney+ Le Fate Ignoranti, diretta da Ferzan Ozpetek.