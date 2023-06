Coldplay a Milano il 26 giugno: scaletta delle canzoni, orari e informazioni del concerto

Coldplay a Milano si esibiscono nella serata del 26 giugno 2023 in quella che è una delle date programmate allo stadio San Siro.

Coldplay a Milano: il gruppo internazionale si esibisce in concerto allo Stadio San Siro in una serie di eventi speciali prima di lasciare l’Italia e proseguire in Europa. Ecco le canzoni che porteranno sul palco milanese e le informazioni sul concerto.

Coldplay a Milano il 26 giugno: scaletta delle canzoni

I Coldplay sono di scena in concerto a Milano nella serata di lunedì 26 giugno 2023. La band sta girando l’Europa con il loro tour “Music of thespheres”. La banda ha annunciato quattro live allo Stadio San Siro di Milano, il 25-26-28 e 29 Giugno 2023. Di seguito la scaletta delle canzoni che la band porta sul palco:

Act 1 – Planets

Flying (from E.T. the Extra-Terrestrial)

Music of the Spheres (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Politik

In My Place

Yellow

Sunrise (with Louis Armstrong’s speech from “What a Wonderful World”)

Act 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (with elements of “Music of the Spheres II” and “Every Teardrop Is a Waterfall”)

Something Just Like This (performed in American Sign Language)

Midnight (with elements of Lone’s “Blue Moon Tree”)

My Universe

A Sky Full of Stars

Act 4 – Home

Sparks

Magic

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave (outro)

Orari e informazioni del concerto

Le aperture dei cancelli sono previste alle ore 17. Poi, si esibisce Mara Sattei sul palco alle 19.15 e a seguire i Chvrches che portano sul palco musica indietronica, indie pop e dance elettronica nel loro sound. Per i Coldplay l’apertura dei cancelli è prevista per le 19. Ecco poi le prossime tappe in Europa: