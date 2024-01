Icardi all’Inter: le parole di Wanda Nara sui social

Icardi all’Inter: è la clamorosa notizia che sta circolando in queste ore con l’apertura del calciomercato invernale. L’attaccante argentino potrebbe essere protagonista dell’improbabile ritorno a Milano.

Icardi all’Inter

Mauro Icardi potrebbe tornare all’Inter: in queste ore si vocifera di un clamoroso ritorno dell’attaccante argentino che oggi gioca e segna al Galatasaray in Turchia. L’indiscrezione è partita ai microfoni della trasmissione ‘La Vita in Diretta’, con Roberto Alessi, direttore della rivista di gossip Novella 2000, che, nel commentare la vittoria a Ballando con le Stelle di Wanda Nara, ha dichiarato: “Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano”.

Le parole di Wanda Nara sui social

Sui social molti tifosi si sono scatenati nel commentare l’indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000. Non solo perché sono arrivate anche delle parole, sempre sui social. di Wanda Nara che hanno lasciato libera interpretazione rispetto alla notizia che avrebbe del clamoroso. “Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024”. Chi sa se tra le nuove opportunità non ci sia proprio il viaggio della famiglia Icardi-Nara a Milano dove la coppia ha una bellissima casa.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini mamma: le prime parole e foto sui social