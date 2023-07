Andrea Purgatori, che malattia aveva il giornalista?

Che malattia aveva Andrea Purgatori? Il noto conduttore e giornalista è scomparso improvvisamente all’età di 70 anni il 19 luglio 2023. Che cosa gli è successo?

Che malattia aveva Andrea Purgatori, come è morto il giornalista?

Andrea Purgatori, noto giornalista e conduttore italiano, volto del programma di divulgazione Atlantide, è morto improvvisamente all’età di 70 anni il 19 luglio 2023. Dietro la sua scomparsa c’è una malattia inaspettata e fulminante che ha portato alla sua brusca dipartita. Non ci sono dettagli precisi sul male che ha costato la vita al giornalista, sul quale per il momento la sua famiglia ha preferito mantenere un minimo di riserbo.

Il messaggio di addio della famiglia: “Una mente brillante”

Ad annunciare la morte del giornalista sono stati i suoi tre figli, Edoardo, Lodovico e Vittoria, con un comunicato affidato all’agenzia di stampa ANSA. “Una mente brillante.” –affermano i familiari di Andrea nel loro ultimo messaggio in ricordo del giornalista- “Lo ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino”. Purgatori lascia un ex moglie, madre dei suoi tre figli, Nicole Schmitz, e la sua ultima compagna Erica Dall’Ara.