Andrea Purgatori, chi era il giornalista: vita privata, compagna, carriera, malattia e causa della morte

Andrea Purgatori è stato un giornalista e un saggista ma anche un conduttore televisivo. Purtroppo una malattia fulminante l’ha portato via per sempre dalla sua famiglia e dal mondo del giornalismo che piange un importante figura nel settore.

Andrea Purgatori, chi era il giornalista: vita privata e compagna

Andrea Purgatori, nato a Roma il 1 Febbraio 1953, è scomparso per una malattia fulminante lasciando un vuoto importante nel mondo del giornalista. Infatti, Purgatori è stata, oltre al giornalista, anche sceneggiatore, saggista e attore italiano. Si era sposato nel 1992 con Nicola Schmitz, storica e critica d’arte di origine tedesca: da quell’unione sono nati Vittoria, Ludovico e Edoardo Purgatori che è uno conosciuto attore di serie tv e film come Un medico in famiglia. Il giovane attore è legato a Livia Belelli, aristocratica e diventata sua moglie nel 2018.

Andrea Purgatori: la carriera

Nel 1974 ha conseguito il Master of Science in Journalism alla Columbia University a New York. Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, è noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale negli anni di piombo. Ha realizzato reportage su molti conflitti (come ad esempio la guerra in Libano) e si è distinto anche per un racconto sulla guerra tra Iran e Iraq. Ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair, Huffington Post e Le Monde diplomatique. Attualmente conduce su La7 “Atlantide”. Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia. Ha vinto il premio Sergio Amidei per la sceneggiatura di Fortapàsc, il film dedicato alla memoria di Giancarlo Siani. Ha ottenuto diversi riconoscimenti ,ben 15 premi in carriera tra giornalismo, impegno sociale e scrittura cinematografica e per la televisione.

Inoltre, è stato, nel corso della sua lunga carriera, conduttore su Rai 1 di Uno di Notte e condotto Confini su Rai 3. nel 2002 ha partecipato al programma televisivo Il caso Scafroglia (Rai Tre) e nel 2006 ha preso parte al film Fascisti su Marte. È stato membro dell’Accademia del Cinema Italiano e dell’Accademia europea del cinema, presidente delle Giornate degli Autori e dal 4 marzo 2015 membro del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

Malattia e causa della morte

Purgatori è morto mercoledì 19 luglio 2023 a Roma in ospedale dopo una breve malattia fulminante. “Una mente brillante – sottolineano i familiari distrutti dal dolore – che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino”.