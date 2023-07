Nicole Schmitz, chi è l’ex moglie di Andrea Purgatori: vita privata, carriera, figli

Chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagna di vita del giornalista, scomparso all’età di 70 anni a causa di un male improvviso. Cosa sappiamo su di lei?

Chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori: vita privata e carriera

Cosa sappiamo della vita privata di Andrea Purgatori? Il giornalista, morto il 19 luglio 2023 all’età di 70 anni a causa di una malattia fulminante, è stato sposato con Nicole Schmitz, storica e critica d’arte di origine tedesca. Le informazioni sul conto di Nicole sono molto limitate anche a causa della sua totale assenza dai social. I due convolarono a nozze nel 1992, con una cerimonia a Coira, in Svizzera. La loro relazione, tuttavia, non si rivela duratura e i due decidono di prendere strade diverse alcuni anni dopo.

Vita privata, chi sono i loro figli?

Andrea Purgatori e la sua ex moglie Nicole Schmitz diventarono genitori per tre volte. Il loro primo figlio, Edoardo, è nato nel 1989, tre anni prima delle loro nozze, ed è diventato molto noto come attore da adulto. È conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in diverse serie televisive, come Un medico in famiglia, Tutto può succedere e Le Fate Ignoranti. Dopo il matrimonio, Nicole diede alla luce altri due figli, Ludovico e Vittoria.