Don Matteo 13, perché giovedì 12 maggio non va in onda? Quando le prossime puntate?

Don Matteo 13, perché giovedì 12 maggio non va in onda: non una bella notizia per i tanti che seguono con passione la fiction di Rai 1. Ci sarà uno stop ed ecco per quale motivo.

Don Matteo 13 non andrà in onda giovedì 13 maggio, una brutta sorpresa per i tanti spettatori che ormai da anni seguono le vicende girate a Spoleto, prima con don Matteo(Terence Hill) ed ora con don Massimo (Raoul Bova).

Tuttavia, lo stop sarà solo di una settimana perché andrà in onda live l’Eurovision Song Contest, quest’anno in Italia a Torino, un evento musicale che riunisci gli artisti rappresentanti i diversi paesi d’Europa.

La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan e per l’Italia si esibiscono Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultimo Sanremo. Dunque, appuntamento con don Matteo tra due settimane, per continuare a seguire le vicende del nuovo sacerdote.

Quando le prossime puntate?

Don Matteo 13 è l’ultima stagione per Terence Hill nei panni del sacerdote investigativo più famoso in Italia. Lascerà la sua tonaca a don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova.

Un cambio d’abito e di personaggio che suona più come una sfida. L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 giugno e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision.

Ecco il calendario completo e dove seguire le puntate

31 marzo 13×01 su Rai 1 e Rai Play

7 aprile 13×02 su Rai 1 e Rai Play

14aprile 13×03 su Rai 1 e Rai Play

21 aprile 13×04 su Rai 1 e Rai Play

28 aprile 13×05 su Rai 1 e Rai Play

5 maggio 13×06 su Rai 1 e Rai Play

19 maggio 13×07 su Rai 1 e Rai Play

26 maggio 13×08 su Rai 1 e Rai Play

martedì 31 maggio 13×09 su Rai 1 e Rai Play

2 Giugno 13×10 su Rai 1 e Rai Play

