Andrea Tidona, chi è l’attore e doppiatore: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Andrea Tidona, attore e doppiatore italiano. Nel mondo dello spettacolo da quasi cinquant’anni, ha recitato in moltissimi prodotti per cinema, tv e teatro. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Andrea Tidona, vita privata e carriera dell’attore e doppiatore

Nato a Modica, in provincia di Ragusa, il 30 novembre 1951, Andrea Tidona ha 71 anni ed è un noto attore e doppiatore siciliano. Si è formato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e ha una carriera lunga quasi cinquant’anni alle sue spalle tra cinema, tv e teatro. Si fa le ossa proprio sul palco tra gli anni Settanta e Ottanta, prima di ottenere la sua prima occasione sul piccolo schermo nel 1988 nel film tv Una casa a Roma. Nel corso della sua carriera artistica, Tidona ha recitato in molti film importanti, tra cui La vita è bella nel 1997, Vittime eccellenti nel 1999 e La meglio gioventù nel 2003, pellicola che gli vale un Nastro d’argento per il miglior attore non protagonista.

Negli anni successivi riappare sul grande schermo in Il caimano, Il 7 e l’8, L’industriale, Meredith – The Face of an Angel, e nel recente Il teorema della felicità. Tidona trova negli anni, inoltre, molto spazio in serie e film per la televisione, come La piovra 9, Un posto al sole, Il maresciallo Rocca, Paolo Borsellino, Distretto di Polizia, I Medici e Sorelle per sempre. Tra il 2012 e il 2015 Andrea Tidona interpreta Carmine Fazio nella serie Il giovane Montalbano.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

LEGGI ANCHE: Chi è Alessio Vassallo, volto di Mimì Augello ne Il giovane Montalbano

Vita privata, moglie e figli

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Andrea Tidona sono molto limitate. Non ha mai avuto figli ed è stato legato per oltre trent’anni all’attrice teatrale Carla Cassola, scomparsa il 24 luglio 2022 all’età di 75 anni. Dopo la morte dell’attrice la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha rivolto le sue condoglianze anche a Tidona: “Addio a Carla Cassola. Va via una grande attrice, una grande artista. Più volte ha riempito con la sua immensa bravura il palco del Teatro Garibaldi, il suo ricordo rimarrà tra queste mura. La Fondazione si stringe per la triste perdita al nostro caro Andrea Tidona e a tutta la famiglia”.