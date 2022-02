Eurovision 2022, Mahmood e Blanco: quando si esibiscono

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco: dopo la vittoria al Festival di Sanremo, è tempo per i due artisti di pensare a un’altra competizione musicale, ancora più affascinante.

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco: quando si esibiranno

La 72esima edizione del Festival di Saremo è stata vinta da Mahmood e Blanco. Come succede in questi casi, chi vince il Festival, rappresenta l’Italia al Eurovision Song Contest, competizione internazionale che mette insieme i migliori artisti musicali del mondo.

L’evento musicale internazionale si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Tre serate, il 10 e il 12 maggio le semifinali, il 14 maggio la grande finale, che saranno trasmesse in prime time su Rai1. In quanto membro dei Big 5 (e in qualità di paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, assieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Cattelan ha commentato così su ‘Twitter’ la vittoria di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022: “Meritatissimo ragazzi! Ci vediamo a Torino!”. Mika, sul suo profilo, ha scritto: “Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a Blanco e Mahmood! Sono felice che sia la vostra canzone a rappresentare l’Italia a Eurovision: sarà una splendida gara con gli altri 40 Paesi ! Ci vediamo a Torino con l’Eurovision2022”. Laura Pausini ha scelto, invece, ‘Instagram’ per commentare l’approdo di Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022: “Che botta! Vi aspettiamo a Torino” ha scritto la cantante.

Lo scorso anno, a vincere la competizione internazionale furono i Maneskin, quest’anno ci proveranno anche il duo musicale che ha conquistato non solo il Festival ma tutto il pubblico da casa.

