Firenze, sciopero bus lunedì 10 ottobre 2022: orari, corse garantite e motivazioni

Firenze, sciopero bus di Atuolinee Toscane previsto per lunedì 10 ottobre 2022. Sarà un inizio di settimana complicato per i viaggiatori anche in vista della partita della Fiorentina in programma in serata alle 20.45.

Firenze, sciopero bus lunedì 10 ottobre 2022: orari e corse garantite

A Firenze sarà un lunedì 10 ottobre 2022 nero e di disagi perché gli autobus di Autolinee Toscane (At) si fermano a causa di due scioperi aziendali di 24 ore proclamati rispettivamente da Cobas lavoro privato e Fast Confsal.

Ecco le corse e le fasce orarie garantite secondo il sito di Autolinee Toscane:

– Firenze urbano nelle fasce 6.00-9.15 e 11.45-15.15

– Firenze extraurbano nelle fasce 4.15-8.15 e 12.30-14.30 (Per servizio Ex Cap 6.00-9.00 e 12.00-15:00)

– Funicolare di Certaldo nelle fasce 5.30-8.30 e 12.30-15.30

– Prato nelle fasce 6:00-9:00 e 12:00-15:00

– Pistoia nelle fasce 6:30-8:45 e 12:45-16:30 (Servizio Ex Toscana Trasporti nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00)

– Grosseto e Siena nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30

– Arezzo nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30 (Per servizio Ex ALA Bus nelle 6:20-8.30 e 11:10-15:00; Ex Baschetti e Autolinee Fabbri 5:00-8:30 e 12:30-15:00)

– Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero nelle fasce 6:30-9:30 e 12:00-15:00

– Piombino nelle fasce 5.30-8.30 e 12.30-15.30

– Pisa nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00

– Lucca nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00

– Massa-Carrara nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00

Le motivazioni dello stop

Lo sciopero è stato indetto per denunciare l’organizzazione dell’orario di lavoro non considerato all’altezza per differenze salariali, carenza di relazioni industriali, mancata consegna prospetto paga e sistema informatico e comunicativo aziendale sul pagamento spettanze tuttora inefficiente.

