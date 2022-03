Don Matteo 13, quando esce e quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

Don Matteo 13, quando esce l'ultima stagione in cui vedremo Terence Hill protagonista. Sarà sostituito da un nuovo prete in arrivo.

Don Matteo 13, quando esce l’ultima stagione dell’amato Terence Hill nei panni del sacerdote investigativo più famoso d’Italia. Anche se la fiction proseguirà con un nuovo prete in arrivo a Spoleto.

Don Matteo 13, quando esce la fiction

Don Matteo 13 da giovedì 31 marzo su Rai 1 in prima serata con i protagonisti delle ultime stagione che ritornano: Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

Previsto sia un vecchio ritorno e una novità: torna Flavio Insinna nei panni del maresciallo Anceschi insieme alla figlia Valentina, figlioccia di Cecchini che dietro l’apparenza sempre allegra nasconde un segreto.

L’evento di stagione è l’arrivo di questo Don Massimo amante della moto, e che ha avuto una vocazione tardiva e a 40 anni ha indossato la tonaca. Per lui Don Matteo è una sorta di mentore che lo aiuterà ad ambientarsi a Spoleto.

Quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

Don Matteo 13 è l’ultima stagione per Terence Hill nei panni del sacerdote investigativo più famoso in Italia. Lascerà la sua tonaca a don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova.

Un cambio d’abito e di personaggio che suona più come una sfida.

L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision.

Ecco il calendario completo e dove seguire le puntate

31 marzo 13×01 su Rai 1 e Rai Play

7 aprile 13×02 su Rai 1 e Rai Play

14aprile 13×03 su Rai 1 e Rai Play

21 aprile 13×04 su Rai 1 e Rai Play

28 aprile 13×05 su Rai 1 e Rai Play

5 maggio 13×06 su Rai 1 e Rai Play

19 maggio 13×07 su Rai 1 e Rai Play

26 maggio 13×08 su Rai 1 e Rai Play

martedì 31 maggio 13×09 su Rai 1 e Rai Play

2 Giugno 13×10 su Rai 1 e Rai Play

LEGGI ANCHE: Torino si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2022. Dopo 31 anni torna in Italia