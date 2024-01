Riccardo Paolino, chi è il fidanzato di Nicole Rossi: vita privata, carriera, età

Chi è Riccardo Paolino, fidanzato storico di Nicole Rossi. Giovane regista amante dei viaggi, è al fianco dell’attrice ed influencer fin dall’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Riccardo Paolino, fidanzato di Nicole Rossi: vita privata e carriera

Riccardo Paolino è lo storico fidanzato di Nicole Rossi, attrice ed influencer protagonista della sesta stagione di Skam Italia su Netflix. I due stanno insieme da molti anni ormai: la loro relazione è cominciata prima dell’esordio televisivo di Nicole, lanciata verso la fama grazie alla sua partecipazione ad Il Collegio e Pechino Express nel 2019. La coppia appare spesso insieme in scatti pubblicati sui loro rispettivi profili Instagram. L’account di Paolino è pieno di foto scattate durante i suoi viaggi, ed è seguito ad oggi da quasi 10mila follower. “Grazie a te ho capito che spesso fare un passo non deve farmi paura.” -scrive in un post dedicato alla sua amata- “Che spesso la normalità non è bene e che spesso ciò che ti fa paura alla fine non è così male. Grazie a te ho capito che un salto nel vuoto spesso sotto nasconde un materasso. Ora sono tanti anni, tante esperienze , tanti viaggi luoghi esplorati da soli e non. Ti ho visto piangere per i tuoi sogni e realizzarli pochi anni dopo, ti ho visto impaurita ed esaurita per la stessa cosa a distanza di poco tempo. Ed anche se sei pigra e la mattina non ti alzi ti amo lo stesso”.

Cosa sappiamo sul suo conto? La carriera da regista

Ad oggi non ci sono molte informazioni in giro riguardo Riccardo Paolino. È un giovane regista in erba, con già diversi progetti nel suo curriculum. Negli ultimi anni ha girato molti spot pubblicitari e cortometraggi, tra i quali spicca Repetita Iuvant, corto presentato al 48 Hour Film Festival di Roma nel 2021. La lista completa dei suoi lavori è disponibile su Linktree.