Doc Nelle tue mani 3: ci sarà? Quando?

Doc Nelle tue mani 3: ci sarà e quando potrebbe arrivare la terza stagione della fiction targata Rai1 con protagonista Luca Argentero. Dopo al prima anche la seconda stagione sta registrando un boom di ascolti.

Doc Nelle tue mani 3: ci sarà?

Sulla possibilità di un’altra stagione di Doc – Nelle Tue mani, Luca Argentero ha rilasciato importanti dichiarazioni al sito Davidemaggio.it: “Io, ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni.

Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità, almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare. Poi, quando si va oltre, si va oltre per ragioni diverse dalla drammaturgia, diventa un ragionamento legato al successo che la serie ha in quel momento e se la vuoi portare avanti devi trovare degli escamotage narrativi per mantenere alta la qualità”.

Quando andrà in onda la terza stagione?

Visiti dunque gli ottimi ascolti della seconda stagione e le parole ben auguranti di Luca Argentero, gli appassionati di Doc – Nelle tue mani potrebbero vedere la messa in onda della terza stagione già per inizio 2023. Per le notizie ufficiali bisognerà attendere sicuramente la fine della seconda stagione a Marzo e poi qualche dichiarazione dei vertici Rai che sicuramente non si faranno sfuggire un’altra possibile stagione da boom di ascolti.

