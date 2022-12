Giovanni Allevi come sta? Il messaggio dall’ospedale mentre combatte contro il mieloma

Giovanni Allevi si trova in ospedale per affrontare la malattia che l’ha colpito diversi mesi fa. Il compositore ha pubblicato un videomessaggio sui social per aggiornare tutti quelli che lo seguono. Non sono mancate sue parole d’affetto.

Giovanni Allevi come sta?

Giovanni Allevi è malato: lo stesso compositore aveva dato la notizia attraverso i suoi canali social nel giugno scorso. A 53 anni, ha annunciato di aver saputo di avere un tumore.

«Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa».

L’annuncio del compositore del tumore è arrivato sui social attraverso un post: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto.

Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”.

Il messaggio dall’ospedale mentre combatte contro il mieloma

Il musicista e compositore ha pubblicato un video in cui lancia un messaggio a tutti quelli che lo seguono. “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia.

Vi voglio davvero bene”, dice nel video commosso.

Nelle ore scorse Giovanni Allevi aveva pubblicato un altro post con una foto della porta del reparto dell’ospedale, e la foto era accompagnata dal testo: “Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura!”.