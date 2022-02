Doc Nelle tue mani 2, ultima puntata: quando?

Nel, dal titolo ‘Padri’, i medici del policlinico Ambrosiano sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato.

Intanto la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con sé stesso. Riccardo riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba in una gita fuori porta, ma questa breve vacanza non va esattamente secondo i piani. Damiano torna a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione spinosa. Sarà Caruso a offrigli un aiuto, ma non senza chiedere qualcosa in cambio.