Luca Zaia contro Salvini sul fine vita: “Ipocrita…”

Luca Zaia contro Salvini: botta e risposta a distanza tra il governatore del Veneto e il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sul caso del fine vita.

Luca Zaia contro Salvini sul fine vita

Discussione con botta e risposta a distanza sul fine vita tra il vicepremier Matteo Salvini e il governatore del Veneto, Matteo Salvini. “Il Consiglio Regionale Veneto ha votato, hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch’io in quel senso lì”, taglia corto Matteo Salvini.

“La mia posizione – puntualizza il vicepremier – è assolutamente chiara: la vita va tutelata dalla culla alla fine”. Poi, evidenzia il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: “La Lega non è una caserma, c’è libertà di pensiero”, precisa Salvini. Che però aggiunge: “per me è bene che sia finita così”. Il Consiglio regionale del Veneto ha bocciato la legge sul fine vita con 25 sì, 22 voti contrari, 3 astenuti e un’assenza.

La risposta del governatore del Veneto

Pronta la risposta di Zaia: “Avrei trovato vomitevole il contrario”, precisa. Poi, in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Tutte le posizioni sono rispettabili e le rispetto fino in fondo. Trovo però ipocrita da parte di qualcuno far finta che non esista nemmeno la sentenza della Consulta che autorizza il fine vita”.

