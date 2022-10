Dario Cassini, chi è il cabarettista: vita privata, moglie, figli, Ballando con le stelle

Chi è Dario Cassini, cabarettista e attore comico napoletano nel 2022 tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Dopo l’esordio in tv negli anni Ottanta, si è fatto conoscere partecipando a diversi programmi comici tra cui Zelig e Colorado. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Napoli il 18 luglio 1967, Dario Cassini ha 55 anni ed è un cabarettista ed attore comico molto apprezzato dal pubblico italiano.

Dopo il suo esordio televisivo nel 1989 con Il principe azzurro, varietà condotto da Raffaella Carrà, inizia a farsi strada sul piccolo schermo grazie alla inconfondibile carica di simpatia. Trova la fama con la sua partecipazione a Le Iene, all’epoca condotto da Simona Ventura. In seguito diventa un ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e uno dei comici nel cast di Zelig e Colorado. Nel 2022 continua ad esibirsi su Canale Nove, per il programma comico Only Fun. Oltre alla tv, Cassini porta avanti sia una carriera teatrale, esibendosi in spettacoli di cabaret in tutta Italia, che quella cinematografica.

Recita in molte commedie e film comici come Ex, Nessuno mi può giudicare, Poveri ma ricchissimi e il più recente La donna per me. Ha un profilo Instagram con oltre 10mila follower.

Dario Cassini a Ballando con le stelle 2022, il ritorno in tv del cabarettista

Dario Cassini si prepara a conquistare il pubblico di Rai 1 a passi di danza. Il cabarettista napoletano è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle.

Affronta il talent show di Milly Carlucci al fianco della maestra di ballo Lucrezia Lando, pronta ad accompagnarlo in questa nuova sfida. Tanti i vip in gara con lui, tra cui Rosanna Banfi, Ema Stokholma e Giampiero Mughini.

Vita privata: moglie, figli, situazione sentimentale

Dario Cassini non è solito condividere molti dettagli circa la sua vita privata. In passato ha avuto una relazione con la cantautrice e musicista romana Marina Rei. Non vi sono informazioni circa un fidanzamento o un possibile matrimonio del comico. Una delle sue compagne gli ha dato un figlio qualche anno fa, il piccolo Raffaele, che oggi ha circa sette anni.