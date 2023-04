Aurora Ramazzotti e l’allattamento di Cesare: “È proprio mio figlio”

Diventare genitori è un percorso che lascia senza fiato. Questo è il caso di Aurora Ramazzotti, alle prese con l’allattamento di Cesare, il suo primogenito, venuto alla luce il 30 Marzo. Per lei e Goffredo Cerza è, a tutti gli effetti, una nuova avventura.

L’allattamento di Aurora Ramazzotti al piccolo Cesare

Mamma da meno di un mese, Aurora Ramazzotti splende di felicità. La figlia d’arte – nata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – ha utilizzato i social come “diario di gravidanza”, ricevendo moltissimi riscontri, a volte anche duri e negativi. Il suo entusiasmo le ha però permesso di continuare a scoprire le gioie (e i sacrifici) della gravidanza.

Anche dopo il parto Instagram è stato il canale principale con cui comunicare. Nell’ultima giornata ha infatti condiviso la “bellezza” di allattare il piccolo Cesare Augusto. Insieme ad un post simpatico e tenero, la 26enne ha postato una foto di lei e del piccolo.

“La voracità con cui Cesare gestisce la poppata delle 07:16 mi conferma, qualora vi fossero ancora dubbi, che è proprio mio figlio. Levatemi tutto ma non la colazione”.

Un momento tra madre e figlio che forse dura poco ma che, senza dubbio, rimane un ricordo indelebile.

La neomamma ha poi concluso il divertente post con la frase:

“E dopo la magnata collassino assicurato”.

Visibilmente stanca, Aurora Ramazzotti o, come la chiama la madre, Aury, conferma però di essere contentissima della sua “nuova vita” e di tutte quelle piccole gioie – e scoperte – che la vita da genitore offre.

Intanto può contare sempre sull’appoggio dei suoi genitori, diventati da pochissimo nonni. Giovani e giovanili, i due – anche se hanno divorziato – conservano un rapporto molto intenso e sono sempre stati presenti per la figlia, cercando di non farle mancare nulla. Adesso i loro insegnamenti verranno trasmessi al piccolo Cesare, new entry della famiglia.

