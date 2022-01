Bill Gates annuncia una nuova profezia: «La prossima pandemia più letale del Covid»

Bill Gates si è pronunciato su una nuova profezia. Il fondatore di Microsoft ha messo in guardia tutti, anche i governi di tutto il mondo.

Bill Gates, profezia: il miliardario fondatore di Microsoft non è nuovo nel minacciare nuovi disastri pandemici per cercare di smuovere i governi a misure di prevenzioni sempre più efficaci.

Bill Gates annuncia una nuova profezia

La fondazione benefica di Bill Gates ha donato 300 milioni di dollari per la lotta alla pandemia di Covid-19. Gli assegni da 150 milioni di dollari ciascuno sono stati staccati alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, che ha aiutato a creare il programma Covax per la distribuzione di vaccini ai paesi a basso reddito.

Il fondatore di Microsoft non ha annunciato solo la donazione ma ha messo in guardia su possibili pandemie peggiori del coronavirus e ha invitato i governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia.

«La prossima pandemia più letale del Covid»

Bill Gates ha aggiunto che la presenza di fondi sarà necessaria in caso di altre pandemie «Nella mia personale lista di obiettivi voglio aggiungere quella di far si che il mondo sia preparato alla prossima pandemia.

Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche, abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute».