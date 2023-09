Barbara Gambatesa, chi è l’influencer che ha polemizzato con il pizzaiolo Errico Porzio

Barbara Gambatesa è una influencer che è diventata famosa ovviamente sui social e in particolare su TikTok. Nelle ultime ore è nata la polemica con il famoso pizzaiolo napoletano Errico Porzio. Ecco cos’è successo.

Barbara Gambatesa, chi è l’influencer

Barbara Gambatesa è una influencer nata nel 1997. La giovane è specializzata in reggaeton, twerking, danza classica e latino americano. Su Instagram supera i 500 mila follower mentre su TikTok è seguita da quasi 4 milioni di follower. Nel suo curriculum ci sono anche gli studi universitari: si è laureata in Scienze Motorie all’Università del Molise.

La polemica con il pizzaiolo Errico Porzio

Il nome dell’influencer è risultato molto ricercato sul web dopo la polemica con il famoso pizzaiolo napoletano Errico Porzio. L’influencer avrebbe polemizzato per aver pagato il conto in uno dei locali del pizzaiolo dopo aver fatto pubblicità su Instagram. Infatti, l’influencer ha cancellato immediatamente i post.

“Non l’ho invitata – ha detto Porzio a Fanpage – e non sapevo neanche chi fosse. Uno dei miei pizzaioli l’ha riconosciuta e si è scattato una foto, tutto qui. Se non c’è una collaborazione concordata, è giusto che gli influencer paghino il conto, come tutti”. Gambatesa ha poi risposto sempre a Fanpage.it, “la versione dei fatti è un po’ diversa”. “Non c’erano accordi scritti nero su bianco – dice – Ma c’è stato un accordo reciproco. Non è provenuto forse da Errico, ma tutte le loro frasi testimoniavano una collaborazione che si era strutturata. Io ho fatto pubblicità gratuita dal mio telefono e dai loro telefoni. Ma, alla fine, se vedo che non c’è più reciprocità, mi trovo costretta a togliere tutto”.

