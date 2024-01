Le Iene, arbitri denunciati: “Gravi anomalie”

Le Iene, arbitri nella bufera dopo il servizio del programma targato Mediaset. Un direttore di gara di Serie A ha denunciato, in forma anonima, ha denunciato gravi irregolarità.

Le Iene, arbitri denunciati

Un arbitro di Serie A, che però ha voluto nascondere la sua identità, ha rilasciato forti dichiarazioni a Le Iene. Ad essere state denunciate sono gravi anomalie degli arbitri Var per una questione di giochi di potere ai vertici della classe arbitrale. “Sono un arbitro di Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie”.

“Questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti di noi. Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che questo continui ad arbitrare o meno. Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c’è il rischio che si falsino i campionati. Molti di noi hanno la forte sensazione che non sempre i voti, le valutazioni e le eventuali retrocessioni o dismissioni a fine anno dipendano esclusivamente dalle nostre prestazioni durante le partite. Ogni volta che un arbitro viene chiamato al Var può essere penalizzato nel voto che riceve dagli osservatori a fine partita, e se chi valuta gli arbitri sbaglia nella valutazione, siamo poi sicuri che fanno carriera solo e sempre i più bravi e che vengono retrocessi i più scarsi? Voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia e che, secondo noi, condizionano il buon andamento dei campionati di calcio di Serie A e di Serie B. Ci sono tante cose che non vanno come dovrebbero, alcune riguardano decisioni prese in campo e in sala Var durante le partite, altre riguardano l’andamento della carriera di noi arbitri. Non sempre quello che viene deciso in campo e l’intervento del Var durante le partite segue un criterio omogeneo. A volte il Var interviene per correggere una decisione, a volte non interviene, anche quando gli episodi sono molto molto simili, quasi identici, tra loro. Per esempio: il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, in cui il Var non interviene e il rigore dato all’Inter in Inter-Lazio, lì invece l’intervento del Var c’è stato. Ma non solo: a volte la scelta delle immagini per giustificare una decisione presa non convince neanche noi addetti ai lavori. Poi si ha la sensazione che alcuni arbitri siano protetti e tutelati, sia nel voto che prendono a fine partita, sia nella spiegazione che dà la Can, la commissione arbitri nazionali, di alcuni episodi controversi. Perché succede una cosa del genere? Come mai alcuni vengono chiamati e alcuni no? Cambia qualcosa nei voti che prendono e nella loro classifica di fine anno? Non parliamo di complotto e non c’entrano le squadre, parliamo di questione arbitrale. Ci sono arbitri più protetti e meno chiamati al Var”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La risposta di Rocchi

Sempre nello stesso servizio, è stato raggiunto dall’inviato del programma Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri che ha risposto così. “Stiamo cercando di spiegare e fare del nostro meglio – ha detto il designatore mentre era in partenza per la Supercoppa a Riad – lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto“. Sulla questione voti e sui presunti arbitri privilegiati la risposta è netta: “ti posso garantire che vado dritto per la mia strada come ho sempre fatto” e a domanda “Non c’è il rischio che magari ci siano delle dinamiche interne che influiscono sui giudizi?” la risposta è ancora più decisa: “Assolutamente no.”