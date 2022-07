Magalli fuori dalla Rai: arriva il commento e il duro sfogo del conduttore

Magalli è deluso perché non è stato preso in considerazione dalla Rai per il prossimo anno televisivo. Arriva così uno sfogo.

Magalli è fuori dai programmi della Rai nel prossimo anno televisivo. Nel presentare i nuovi palinsesti, infatti, il nome del conduttore non risulta legato a nessun programma e questo ha fatto andare su tutte le furie il conduttore da sempre legato al servizio pubblico.

Magalli fuori dalla Rai: nessun programma nel prossimo anno

Giancarlo Magalli negli ultimi anni è stato un punto di riferimento dei canali e programmi della Rai. Dopo l’addio a “I Fatti Vostri”, aveva avuto altri ruoli in televisione: da concorrente in coppia con sua figlia a “Il Cantante Mascherato“, oltre all’impegno attoriale nella nuova stagione di “Don Matteo 13“.

Per concludere aveva partecipato a “Il Collegio” come voce narrante. Tuttavia, nei nuovi palinsesti della Rai, il suo nome non risulta in nessun programma.

Arriva il commento e il duro sfogo del conduttore

“La riconoscenza della Rai è leggendaria”, ha scritto in tono pungente ed ironico Magalli sulla sua pagina Facebook. “Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo”, aveva detto a Fqmagazine.

Già tre mesi fa, intervistato da Davidemaggio.it il conduttore romano aveva rivelato di avere qualche timore sul suo futuro in televisione: “Mi piacerebbe sapere cosa farò l’anno prossimo (…) I nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che andrebbe avanti a lavorare a lungo, non vorrei sparire di colpo”.