Soleil Sorge non è più felice: cosa succede alla modella. L’annuncio sui social

Soleil Sorge è la famosa modella italiano che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore hanno fatto scalpore alcune sue dichiarazioni sui social che mostrano la modella vivere un periodo negativo nella sua sfera personale.

Soleil Sorge non è più felice: cosa succede alla modella

La modella Soleil Sorge, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, sta attraversando un periodo complicato nella sua sfera personale.

Nata da padre italiano e madre americana, pur avendo studiato a New York, durante la sua infanzia sia è trasferita in Abruzzo. La giovane, quindi, che si è divisa tra Italia e Stati Uniti sta inseguendo il suo sogno di diventare attrice.

Nelle ultime ore, ha condiviso la notizia rispondendo ad alcune domande poste dagli utenti. Tra queste, una chiedeva: «Sentirsi davvero sereni, felici è la cosa più importante e ci da pace. Lo sei Sole in questo tempo?»

L’annuncio sui social

L’annuncio del periodo no è arrivato direttamente dalla modella sul suo account di Instagram. La modella ha messo a nudo i suoi pensieri. “È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti più impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità, cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo”.

Tuttavia, la modella cerca di non perdersi d’animo e cerca di andare avanti con il suo motto: “Quando la vita ci da limoni, bisogna farne una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e ‘praticata’ serenità, questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno”.

