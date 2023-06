Mario Di Ferro, chi è lo chef dei Vip arrestato per spaccio di cocaina

Chi è Mario Di Ferro, chef dei Vip in arresto con l’accusa di spaccio di cocaina. Secondo gli inquirenti il noto cuoco forniva droghe negli ambienti della “Palermo bene“: tra i suoi clienti ci sarebbe anche l’ex senatore e Presidente dell’ARS Gianfranco Micciché.

Chi è Mario Di Ferro, chef dei vip arrestato per spaccio di cocaina

Il giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio ha disposto misure cautelari per sei persone, per l’accusa di vendita e cessione di droga a clienti molto famosi. Tra questi spicca Mario Di Ferro, chef dei vip palermitano e gestore di locali frequentati dalla Palermo bene, tra cui il bar e ristorante Villa Zito. In base alle indagini degli inquirenti, la droga arrivava ai locali dello chef in auto blu della Regione Sicilia, con tanto di lampeggianti accesi.

Di Ferro, già sorpreso lo scorso aprile mentre vendeva cocaina all’ex funzionario dell’ARS Giancarlo Migliorisi, è da oggi agli arresti domiciliari. Sono coinvolti nell’indagine anche Giacchino e Salvatore Salomone, ora in carcere, già condannati per spaccio in passato durante un processo su traffici legati a clan mafiosi di Palermo. Secondo gli inquirenti, Di Ferro avrebbe si sarebbe rivolto ai Salomone per rifornirsi di sostanze, poi distribuite nel suo locale a clienti di alto profilo anche attraverso tre suoi dipendenti, anche loro indagati.

In base ai dati raccolti nelle indagini tra i suoi clienti potrebbe esserci anche l’amico Gianfranco Micciché, ex senatore di Forza Italia e per due volte Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Ad oggi Micciché non è indagato come consumatore. Il politico ha inoltre negato di aver mai acquistato sostanze dallo chef: “Non andavo da Di Ferro per comprare droga, certamente. Non andavo lì per rifornirmi. Non capisco come si possa affermarlo. Escludo di avere usato macchine con lampeggianti per queste cose, comunque. Andavo lì per stare bene con gli amici, per rilassarmi, con persone di enorme simpatia. Non per comprare droga”.

Cosa sappiamo sullo chef, la fama e i pasti per i VIP

Mario Di Ferro è un nome molto noto nel mondo della ristorazione. Grazie alla gestione di successo dei suoi locali siciliani, lo chef si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il paese. Nel corso della sua carriera ha cucinato per Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, oltre che per il Dalai Lama, Hillary Clinton e Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite. Durante la pandemia ha inoltre scritto un libro di ricette, recentemente mandato in stampa.