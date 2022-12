GF Vip, chi sostituirà Riccardo Fogli? Nuova concorrente in arrivo

GF Vip 7, chi sostituirà Riccardo Fogli dopo la sua espulsione? La squalifica dopo appena poche ore del bassista dei Pooh ha costretto gli autori a correre ai ripari. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione del reality si è già accordata con una nuova concorrente. Di chi si tratta?

GF Vip 7, chi sostituirà Riccardo Fogli dopo l’espulsione?

La nuova tornata di concorrenti del Grande Fratello Vip 7 potrebbe includere un’aggiunta dell’ultimo minuto.

Gli autori del reality più longevo della tv italiana, infatti, pare siano al lavoro per trovare un sostituto di Riccardo Fogli. Il bassista e frontman dei Pooh, infatti, è stato espulso a poche ore dal suo ingresso nella casa, a causa di una clamorosa ed evidente bestemmia. Non certo una situazione ideale per la produzione che, oltre al relativo scandalo, si ritrova ora a gestire un inaspettato buco nel cast di concorrenti.

Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica, tuttavia, pare che sia già stato trovato un accordo con una nuova concorrente.

Per alcuni giorni si erano alzate le quotazioni di Manuela Villa, ma adesso il nome più quotato è un altro: la nuova vip dovrebbe essere Dana Saber. Una scelta che non convince Rosica, che ha commentato in modo sarcastico: “La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata ‘con tanto di lingua’ con Dayane Mello! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip”.

La nuova concorrente del Grande Fratello Dana Saber, oltre a lei Davide Donadei, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. #gfvip #gfvip7 pic.twitter.com/2uK4yILJfy — Antonella ♈❤️🖤🤺 (@antonellaD_E) December 15, 2022

Chi è Dana Saber, tutto sulla possibile nuova concorrente

Dana Saber è una modella classe 1993, nota al pubblico, come ricordato da Rosica, soprattutto a causa di un video clamoroso circolato nell’estate 2022 che la riprende mentre bacia appassionatamente Dayane Mello. Come l’indossatrice di origini brasiliane, anche Dana è una grande amica di Soleil Sorge. Al momento non ci sono molte informazioni su di lei o sulla sua vita sentimentale, se non quello che si può dedurre dal suo profilo Instagram, pieno di scatti mozzafiato.