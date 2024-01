Chi vincerà Sanremo 2024, la scommessa di Fiorello e Viva Rai 2: “Per noi vince lei”

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, su chi puntano Fiorello e Viva Rai 2? Il noto conduttore ha parlato dei principali favoriti tra i cantanti in gara in una delle ultime puntate del suo varietà mattutino: “Per noi, se tanto mi da tanto, vince lei…”.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, i nomi di Fiorello e Viva Rai 2

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2024 e in molti ha già cominciato a speculare sul possibile vincitore di questa edizione. Ci sono tanti grandi nomi in gara quest’anno, tra artisti affermati e new entry dal grande potenziale. La pensa così anche Fiorello che, durante una delle ultime puntate del suo Viva Rai 2!, ha detto la sua sui tanti favoriti tra i concorrenti in gara all’Ariston: “È in gara anche Mahmood vero? Quest’anno è un cast pazzesco, ci sono davvero artisti fortissimi. Adesso però facciamo un po’ di pronostici”. Il conduttore ha chiesto il parere degli ospiti della puntata: “Chi vincerà Sanremo a febbraio per voi? Sentiamo un po’ cosa ci dicono e cosa pensano. Qui dicono Alessandra Amoroso, Annalisa, i Negramaro, ancora Annalisa, poi Alessandra. Insomma, la maggioranza qui è per Annalisa. Quindi per noi di Viva Rai Due vince Annalisa, segnatevelo, vince lei. Se tanto mi dà tanto vincerà lei. Vediamo se poi ci azzecchiamo“.

Le previsioni dei bookmaker, chi sono i favoriti?

I nomi fatti da Fiorello si allineano a quelli maggiormente quotati anche per i bookmaker. Per i siti di scommesse Annalisa è tra le favorite, sebbene parta in svantaggio rispetto ad Alessandra Amoroso e Geolier, considerati i principali candidati alla vittoria in questa edizione del Festival. Si raccomanda di tener d’occhio anche i Negramaro ed Angelina Mango, che potrebbero sorprendere tutti sul palco dell’Ariston.