Giampiero Mughini al Grande Fratello, le sue prime parole: “Spero di non apparire come un bisnonno”

A grande sorpresa Alfonso Signorini ha fatto un annuncio sull’entrata nella casa del Grande Fratello di un concorrente vip: Giampiero Mughini è il nuovo volto nel reality della Mediaset. Nel corso della puntata di venerdì 15 settembre il giornalista stravagante ha fatto il suo ingresso.

Le sue prime parole: “Spero di non apparire come un bisnonno”

In collegamento dal confessionale sono arrivate anche le prime parole di Mughini. “È una cosa assai particolare – ha spiegato Mughini – una cosa propizia dei giovani che stanno irrompendo nella vita. Ti confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all’altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso”. E ha poi continuato: “Mi piace l’idea di incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l’esperienza che ci accingiamo a vivere”.

“Io più invecchio e meno credo nei pregiudizi – ha aggiunto Mughini –. Credo che ogni volta si cominci da capo per capire e interpretare. La gente che vede tutto nero da una parte e bianco dall’altra è roba da vomitare”.