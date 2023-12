Claudio Cecchetto sui vip lanciati: “Fiorello pigro. Pezzali irriconoscente”

Claudio Cecchetto ha parlato di alcuni personaggi lanciati negli anni nel mondo dello spettacolo, musica e televisione. La sua storia professionale sarà raccontata in un documentario.

Claudio Cecchetto sui vip lanciati

La storia professionale di Claudio Cecchetto verrà raccontata in un documentario in onda mercoledì 20 dicembre alle 21,30 su Rai 1 in prima serata dal titolo People from Cecchetto. Il produttore ha parlato di alcuni suoi talenti dello spettacolo lanciati

Le parole del produttor: “Fiorello pigro. Pezzali irriconoscente”

Il produttore su Fiorello ha dichiarato: “Il più pigro. E meno male, perché se no sarebbe presidente del mondo dello spettacolo. Lui è così: si è confezionato un programma al mattino presto perché si sveglia con il buio e va a fare colazione. E ha deciso che poteva diventare una trasmissione”. Invece, su Amadeus ha ricordato al Corriere della Sera: “Lo chiamavo la voce di piombo, con quel timbro pesante, bello, solido, che riempie tutte le frequenze, la risata che sprizza ottimismo. Il nome nasce dal pezzo di Falco, un singolo di grande successo. Era perfetto, c’era già la sigla del programma pronta”.

Spazio anche per Sabrina Salerno: “Ho visto in lei tanta energia e grinta. A Canale 5 la mettevano sempre in bikini, a lei non piaceva e io ero d’accordo: meglio immaginare che sbattere in faccia, meglio una maglietta larga e bagnata”. Di Max Pezzali, invece, ha detto: “Diciamo che la riconoscenza non è il suo forte”.