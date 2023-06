Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023: i sondaggi e le quote dei bookmaker

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023: i sondaggi, i pronostici e le quote dei bookmaker. Chi sono i naufraghi favoriti dal pubblico? Chi si aggiudicherà la vittoria finale nell’avventuroso reality show di Ilary Blasi?

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023: le quote dei bookmaker

Manca poco ormai alla finale dell’Isola dei Famosi 2023, in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 19 giugno. Solo uno tra i sei naufraghi rimasti in gara si aggiudicherà la vittoria finale nel reality show condotto da Ilary Blasi. Gli ultimi concorrenti rimasti in Honduras sono Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Alessandra Drusian e Luca Vetrone. Chi tra loro verrà eletto vincitore dell’Isola? Secondo i bookmaker non c’è storia, il favorito è uno e uno solo: Marco Mazzoli. La vittoria del conduttore radiofonico è quotata all’1.35 su Eurobet, 1.45 su Snai e 1.50 su Goldebet. Le uniche concorrenti in grado di dargli filo da torcere sembrano essere Cristina Scuccia e Pamela Camassa, che sono però comunque distanziate con quote tra i 4.0 e i 7.50. Pochissime speranze per il resto del cast, con Vetrone che a volte non è neanche quotato.

Il pronostico di Gian Maria Sainato: “Per me vince Marco”

Anche l’ex naufrago Gian Maria Sainato, eliminato in semifinale, è un convinto sostenitore della vittoria di Marco Mazzoli. “Sei il più sincero e non hai strategie.” -ha affermato Gian Maria in una conversazione con il conduttore- “Per me in finale ci arriveremo, io, almeno lo spero, Marco, Andrea, Pamela e Cristina. Ma ce lo meritiamo un po’ tutti arrivati a questo punto. Non c’è qualcuno che ha fatto delle cose così brutte da non doverci essere. Però se i posto sono 5 o 6 questi sono i nomi. Io mi ci sono messo perché lo spero. Arrivato a questo punto mi sento un vero naufrago e comunque vada è stata un’esperienza straordinaria per me. Di sicuro non me la dimenticherà mai questo è certo”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa ne pensa il pubblico a casa? I sondaggi sul vincitore dell’Isola dei Famosi

Per quanto riguarda invece il pubblico a casa, sembrano esserci opinioni discordanti. Se da un lato Marco Mazzoli ha conquistato una grossa fetta di spettatori, dall’altro in molti lamentano quella che sembra una vittoria scontata e noiosa. Su RealityHouse sembra esserci molto più supporto per Cristina e Pamela, che raccolgono rispettivamente il 29% e il 26% delle preferenze, con Mazzoli superato persino da Alessandra Drusian, terza con il 17%. Situazione analoga su Forumfree, dove si è invece fatto un sondaggio al contrario, e Mazzoli risulta secondo tra i naufraghi meno preferiti con il 22.22% dei voti, dietro solo ad Andrea Lo Cicero, che raccoglie invece il 37.78%.