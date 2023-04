Andrea Lo Cicero, chi è l’ex rugbista e conduttore all’Isola dei Famosi 2023: vita privata, moglie, figli

Chi è Andrea Lo Cicero, ex rugbista e conduttore tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Ex pilastro della nazionale italiana di rugby, il Barone si è fatto strada anche sul piccolo schermo negli ultimi anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Andrea Lo Cicero, chi è l’ex rugbista all’Isola dei Famosi 2023: vita privata e carriera

Nato a Catania il 7 maggio 1976, Andrea Lo Cicero ha 47 anni ed è un ex rugbista italiano tra i nuovi naufraghi dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Le origini nobili della sua famiglia gli valgono il soprannome di “Barone” durante la sua carriera sportiva. Gioca nel ruolo di pilone sinistro dal 1995 al 2013, periodo nel quale è un pilastro della nazionale italiana di rugby a 15: colleziona ben 103 presenze in maglia azzurra e partecipa a quattro edizioni della Coppa del Mondo di Rugby.

Dopo il ritiro, Lo Cicero comincia a ritagliarsi uno spazio come conduttore televisivo. Fa il suo esordio su Sky Uno nel 2014, quando presenta Giardini da incubo, reality in cui il Barone, insieme ad un team di giardinieri esperti, insegna al pubblico a prendersi cura di piante ed alberi e a ridar vita a giardini abbandonati. Nel 2018 arriva in Rai, dove entra a far parte del cast de La prova del cuoco. Torna poi alla conduzione nel 2020 su Gambero Rosso, dove si mette ai fornelli per i programmi culinari L’erba del Barone e L’isola del Barone.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Andrea Lo Cicero è da anni in una salda relazione con la modella Roberta Di Fiore, che lo aiuta a gestire la sua azienda agricola. Si sa molto poco sul suo conto: la modella non ha profili social e tende ad avventurarsi sotto i riflettori solo in compagnia di Andrea. I due hanno avuto insieme un figlio nel 2019, il piccolo Ettore. La famiglia dell’ex rugbista fa ogni tanto capolino sul suo profilo Instagram, dove il Barone pubblicizza i suoi programmi e le sue attività. Ad oggi il suo account ha raccolto un seguito di quasi 42mila persone.