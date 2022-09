Liz Truss e quel bigliettino: la premier sapeva della morte della Regina?

Liz Truss avvisata con un bigliettino: sapeva dell’imminente morte della Regina Elisabetta? In un video che ha fatto il giro del web, la neo-premier del Regno Unito riceve una nota misteriosa durante una seduta alla Camera dei Comuni.

Il misterioso bigliettino a Liz Truss: la premier avvisata della morte della Regina

La morte della Regina Elisabetta II nella serata di giovedì 9 settembre ha suscitato un’ondata di tristezza e commozione in tutto il Regno Unito.

Il peggioramento delle sue condizioni di salute ha tenuto l’intero paese con il fiato sospeso, nella speranza che la situazione riuscisse a stabilizzarsi. In quelle ultime ore di preoccupazione, un momento particolare è saltato all’occhio di tutti. In un video che ha poi fatto il giro del web e dei social, Liz Truss, appena proclamata nuova premier del Regno Unito, viene vista ricevere un misterioso bigliettino.

La nuova leader inglese aveva appena finito di spiegare il suo piano energetico alla Camera dei Comuni.

A passarle la nota è Nadhim Zahawi, noto conservatore e Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito. Il contenuto del foglietto non è pervenuto. In molti sono tuttavia convinti che sia stato questo il momento in cui Liz Truss è stata avvertita delle preoccupanti condizioni della Regina e della possibile morte imminente della sovrana. Anche la vice-leader labourista, Angela Raynor, pare sia stata avvertita delle delicate circostanze in questa maniera. Ecco la clip in questione, pubblicata su Youtube dal canale ufficiale di The Telegraph.

Truss sulla morte della Regina: “Uno shock per la nazione, la Regina era la nostra roccia”

Liz Truss si è rivolta al popolo inglese dopo la scomparsa della monarca, poco dopo l’annuncio di Buckingham Palace alle 19.46. “È uno shock per la nazione e per tutto il mondo.” -ha affermato la premier- “La Regina Elisabetta era la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna.

Il nostro paese è cresciuto e fiorito sotto il suo regno. La Gran Bretagna è il paese che è oggi grazie a lei. Ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno”.

Truss ha poi chiuso il discorso sollecitando gli inglesi a sostenere il nuovo regnante, Re Carlo III: “La Corona passa, come accade da più di mille anni, al nostro nuovo monarca, sua Maestà Re Carlo III. Con la sua famiglia, piangiamo la perdita di sua madre.

E mentre piangiamo dobbiamo unirci a lui come popolo per sostenerlo“.