Marco Mazzoli demolisce il GF Vip, aspre critiche al reality: “Troppo finto…”

Marco Mazzoli demolisce il GF Vip, le aspre critiche del naufrago dell’Isola dei Famosi al reality: “Troppo finto, basta trashate”. Il conduttore radiofonico ha detto la sua sull’ultima edizione del programma senza peli sulla lingua: “Sono arrivati alla novantesima edizione, ma chi se ne frega”.

Marco Mazzoli, aspre critiche al GF Vip: “Troppo finto, basta trashate”

Il Grande Fratello Vip 7 ha generato molte polemiche durante la sua messa in onda. Le tante critiche ricevute hanno portato la Mediaset a tirare il freno e controllare maggiormente i contenuti dei propri reality show, Isola dei Famosi compresa. Proprio uno dei naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola ha voluto dire la sua sull’ultima edizione del GF Vip e sul format in generale. Si tratta del conduttore radio Marco Mazzoli che, in una conversazione con Helena Prestes, si è lasciato andare in un’invettiva contro lo show di Alfonso Signorini: “C’è stato il b0rdello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”.

Sul litigio con Helena: “Avevo percepito finzione, non la sopporto”

Mazzoli ha raccontato di aver ignorato il Grande Fratello negli ultimi anni, infastidito dall’atteggiamento dei concorrenti: “Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni“. Proprio questo astio per la falsità dei tipici “abitanti” dei reality show aveva portato il conduttore a scontrarsi con Helena: “Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte“.