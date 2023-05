Chi sostituirà Serena Bortone, Oggi è un altro giorno verso la chiusura

Chi sostituirà Serena Bortone nello slot pomeridiano, Oggi è un altro giorno verso la chiusura. Dopo Fabio Fazio, anche la giornalista romana, considerata “troppo di sinistra”, potrebbe dire addio alla Rai. Chi prenderà il suo posto?

Chi sostituirà Serena Bortone nel pomeriggio, addio a Oggi è un altro giorno

Dopo tre anni di successi, il talk show Oggi è un altro giorno si avvia verso la chiusura. Le tante voci attorno al programma di Serena Bortone si sono rivelate più che fondate, la conduttrice pare sia pronta a lasciare la Rai e raggiungere Fabio Fazio su Discovery+. Bortone è un’altra vittima della ristrutturazione “meloniana” della televisione pubblica, atta a portare in Rai personalità più allineate con le posizioni del governo. Secondo TvBlog, la conduttrice è considerata una persona “con ideali troppo di sinistra” e verrà quindi lasciata andare. Chi prenderà il suo posto nello slot pomeridiano? Che tipo di programma presenterà?

Le principali candidate, Roberta Capua in pole position

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo responsabile del daytime Angelo Mellone punterebbe forte su Roberta Capua, che negli ultimi anni in Rai ha condotto Estate in diretta e PrimaFestival 2022. Al suo fianco potrebbe esserci Rossella Brescia, pronta a tornare in tv dopo un periodo di assenza. In lizza per lo slot di Oggi è un altro giorno vi sono anche Elena Santarelli, Carolina Rey e Roberta Morise. Il nuovo programma pomeridiano sarà sempre rivolto ad un pubblico femminile, ma avrà l’obiettivo di “cambiare modello narrativo”. Si parla di un approccio più mirato e di segmenti dedicati al factual, ovvero a “racconti della realtà senza filtri”.