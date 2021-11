Chi è Carolina Rey, età, marito, figlio, Tale e Quale Show

Chi è Carolina Rey, la conduttrice televisiva che si è affermata in tv con il canale Rai Gulp. Nella carriera ha recitato in svariati film e fiction di grande successo come Un medico in famiglia e Compromessi sposi. Ultimamente si è fatta conoscere anche nel programma Tale e Quale Show.

Chi è Carolina Rey: età

Carolina Rey nasce a Roma il 7 Ottobre del 1991. A soli 12 anni inizia a frequentare un laboratorio di musical dove si appassiona sempre di più alla danza ed affina il suo talento canoro. Da adolescente inizia a cantare in alcuni cori della capitale. Dopo aver fatto alcune esperienze lavorative che hanno arricchito la sua esperienza musicale, la giovane romana esordisce sul piccolo schermo nel noto programma televisivo dedicato alle nuove generazioni: Rai Gulp.

Carolina esordisce nel mondo del teatro all’età di soli dodici anni esibendosi per la prima volta al teatro Due Pini nell’opera Romeo e Giulietta nel musical Jesus Christ Superstar. Sempre da bambina, Carolina ha partecipato a ben dieci puntate del noto programma televisivo “Piccole canaglie” in onda su canale 5, condotto da Simona Ventura e Pino Insegno.

Carolina Rey: marito e figlio

In una intervista Carolina Rey ha dichiarato che l’amore della sua vita è Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni, dal quale ha avuto anche un figlio. Attualmente i due convivono a Roma

Carolina Rey: Tale e Quale Show ed altri programmi

Carolina Rey è stata una concorrente del Tale e Quale Show 2020 e 2021 condotto da Carlo Conti.

Nel 2006 partecipa alla trasmissione “Cominciamo bene” di casa Rai nelle vesti di opinionista. L’anno successivo ha la possibilità di partecipare al Festival del cinema di Roma interpretando il ruolo di “Micòl” nella rappresentazione teatrale de “Il giardino dei Finzi-Contini“.

Nel 2009 e nel 2010 entra nel cast fisso di “Festa italiana” in onda su Rai1 come cantante. Nel 2011 arriva la svolta della sua carriera, Carolina infatti ha l’occasione di recitare in una delle fiction più amate dagli italiani, ovvero “Un medico in Famiglia”. Nel 2013 invece diventa la conduttrice del Tiggì Gulp. Nel 2013 inoltre inizia a collaborare con il Telefono azzurro, associazione nazionale che tutela i minori nel nostro Paese. Pochi mesi dopo, nella Camera dei Deputati della Repubblica, Carolina conduce la Giornata internazionale dei diritti dei minori.

Nel 2014 indossa nuovamente le vesti di conduttrice televisiva presentando il programma La Tv ribelle sempre in onda su Rai Gulp, talk show per i ragazzi che andava in onda due giorni alla settimana e che ha riscosso un notevole successo, anche grazie al talento della giovane conduttrice romana. Nel 2019 incide e scrive il brano “Compromessi sposi” per l’omonimo film di Francesco Miccichè dove la stessa Carolina interpreta un ruolo affiancando Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. A Marzo 2020 conduce su Sky Arte lo speciale “Ulisse, l’arte e il mito”.