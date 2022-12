Sfera Ebbasta, tour 2023 annunciato: ecco le tappe, date e come acquistare i biglietti

Sfera Ebbasta dopo il grande successo degli ultimi concerti, ha annunciato una serie di date e tappe a partire dall’estate del 2023. Dunque, l’artista, originario di Sesto Sangiovanni, tornerà con eventi live e all’aperto.

Sfera Ebbasta, tour 2023 annunciato

Sfera Ebbasta torna sul palco con Summer tour e ha annunciato così le nuovissime date estive prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus. La carriera dell’artista è iniziata con i primi pezzi come Troppo Tardi Per Noi, Murderflow 2011 e KO Freestyle ebbe un grande successo ed iniziò ad essere parecchio seguito. Nel 2015 esce Ciny, il pezzo che darà a lui la popolarità e che lo lancerà verso il successo. Nel 2016 Sfera pubblica altri singoli come BRNBQ, Cartine Cartier o Figli di Papà che lo consacreranno al grande pubblico giovanile. Nel 2019 farà parte dei giudici della 13° edizione del programma X Factor, insieme a Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Mara Maionchi e successivamente avrà diverse collaborazioni con cantanti famosi. Il suo ultimo album pubblicato è Famoso. Le ultime canzoni più recenti di Sfera Ebbasta che hanno ottenuto un grande successo di pubblico sono Mi fai impazzire (cantata assieme a Blanco) e Tu mi hai capito realizzato con Madame.

Ecco le tappe, date e come acquistare i biglietti

Tra luglio e agosto Sfera sarà impegnato in 10 appuntamenti live, con partenza il 1 luglio da Bergamo per Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova in Piazza Grande, il 6 luglio Legnano al Rugby Sound Festival, l’8 luglio Alba (CN) per Collisioni Arena Piazza Medford, il 20 luglio Matera al Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) al NoSound Fest, il 5 agosto Catania a Villa Bellini, il 9 agosto Gallipoli al Parco Gondar e ultima tappa il 14 agosto a Olbia al Red Valley Festival. I biglietti sono disponibili dal 16 dicembre alle 18:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, Levante e i Cugini di Campagna: ecco con quale brano si esibiranno in gara