J-Ax contro Paolo Meneguzzi che poi replica: “Sei il segretario di Fedez”

J-Ax contro Paolo Meneguzzi: è l'estate degli attacchi tra cantanti colleghi, segno di come la musica sia caduta in basso.

J-Ax contro Paolo Meneguzzi: il rapper degli Articolo 31 ha deciso con un brano di attaccare il cantante Paolo Meneguzzi, invitandolo anche a replicare ad un certo punto. Così Meneguzzi ha risposto ma in modo piuttosto ironico. Dopo Salmo e Luché, c’è un’altra conferma di quanto i cantanti o presunti tali possano cadere in basso per qualche click.

J-Ax contro Paolo Meneguzzi

J-Ax, con il brano dal titolo del brano Invidia del Peneguzzi, ha attaccato duramente il cantante Paolo Meneguzzi, citando fin da subito anche l’altro dissing dell’estate 2023: “Salmo e Luché che sfida epica, a me tocca Meneguzzi, è una vita che la sfiga mi perseguita”. Poi, continua: “Su Instagram ti insultano, su Facebook ce l’hai fatta: nel regno dei cogl***i, complottisti e terrapiatta”, “Ideali, famiglia e valori: io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni”. “Gli streaming sono meglio di quando il tuo produttore faceva giochini […] e si comprava i tuoi dischi truccando la classifica Fimi”.

Poi, l’invito anche alla replica: “Sei un cantante pop così completo piglia la penna e scrivimi un pezzo tipo L’avvelenata, che poi ci hai pure provato a fare il rap. Facevi cag*re ma ci hai provato e comunque sei più bravo come rapper che come cantante, quindi la prossima volta togliti il mio nome dalla tua ca**o di bocca”.

La replica di Meneguzzi: “Sei il segretario di Fedez”

Dall’altra parte Menuguzzi ha deciso di replicare ma non in modo diretto e duro ma scegliendo una strada ironica su Instagram: “Pronto J-Ax? Ah è il segretario di Fedez? Me lo passi? Bellissimo il dissing, mi ha fatto ridere. Però dai facciamo sul serio, mi passi Fedez?”.