Serena Bortone oggi: vita privata, fidanzato, carriera, “Oggi è un altro giorno”

Serena Bortone oggi è il volto della trasmissione di Rai Uno Oggi è un altro giorno. Giornalista, classe ’70, si è formata nei canali della televisione pubblica, conducendo programmi conosciuti al grande pubblico. Riservata sulla sua vita privata, è spesso oggetto di voci e indiscrezioni circa i suoi possibili flirt.

Serena Bortone oggi: biografia e carriera della conduttrice di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone nasce a Roma l’8 settembre 1970, sotto il segno zodiacale della Vergine. Il pubblico televisivo attuale la conosce soprattutto in quanto conduttrice dell’amato varietà pomeridiano Rai Oggi è un altro giorno. È alta 170 cm, pesa circa 63 kg e ha 51 anni. Della sua infanzia si sa poco: solo che è la madre a trasmetterle la passione per la lettura. In particolare, la giornalista si avvicina ai libri di Don Milani. “Mi ha insegnato l’attenzione e la cura dell’altro ma anche la necessità di pensare con la propria testa”, ha dichiarato di recente. Dagli stessi genitori viene mandata a Londra per studiare in estate, esperienza che le consente di apprendere bene la lingua inglese.

È negli studi di Rai 3 che si forma a livello giornalistico Serena Bortone. Lavora come inviata e autrice nei programmi Mi manda Lubrano, Ultimo Minuto, Mi manda Raitre, TeleCamere e Tatami. Nel 2007 si dedica alla comunicazione e all’ufficio stampa nella campagna per le Primarie del Partito Democratico. Ma è una breve parentesi, seguita dal ritorno in tv della giornalista. Di particolare rilievo sono le esperienze lavorative ne Tutti Salvi per Amore, e in Agorà, trasmissione di cui diventa iconico volto.

Vita privata: fidanzato, flirt, Lorenzo Viotti,

Serena Bortone tende a tenere lontano dai riflettori la propria vita privata. Proprio di recente, però, è stata pizzicata con Lorenzo Viotti, un 31enne direttore d’orchestra che la conduttrice aveva ospitato in tv. A darne notizia è stato Dagospia, che ha rammentato come i due avessero scherzato durante la trasmissione. “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute”, le aveva detto Lorenzo Viotti. “Magari insieme” aveva risposto la giornalista. I due sarebbero stati visti a cena insieme, in un famoso ristorante a Roma. Un evento che non ha fatto altro che stuzzicare la curiosità dei fan della conduttrice.

Un’altra presunta fiamma di Serena è l’affascinante Emanuel Caserio, 32enne spesso ospite del suo programma. Anche in questo caso i due sono stati beccati insieme a cena. In questa occasione la Bortone ha risposto alle voci con ironia sul suo profilo Instagram: “Cari amici accade anche questo nella vita. Che io ho passato un sabato sera insieme a Emanuel. Non c’è solo lui ma c’è anche tanta bella gente che sei pregato di inquadrare“.

In una recente intervista al settimanale Mio, Serena Bortone ha detto la sua sull’amore: “Sono innamorata dell’amore. Ma non mi sono mai sposata e non ho mai avuto figli perché il matrimonio non fa per me. Ma sono sempre innamorata e non ho mai escluso l’arrivo di un amore”.