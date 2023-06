Cristiano Pogany, chi era il marito di Pamela Villoresi: vita privata, carriera, figli

Chi era Cristiano Pogany, marito di Pamela Villoresi. Direttore della fotografia scomparso nel 1999, è rimasto al fianco dell’attrice per vent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi era Cristiano Pogany, marito di Pamela Villoresi: vita privata e carriera

Nato a Roma nel 1947, Cristiano Pogany era un noto direttore della fotografia, noto al pubblico soprattutto in quanto marito di Pamela Villoresi. Figlio d’arte del celebre direttore della fotografia ungherese Gabor Pogany, nel corso della sua vita ha lavorato sul set di molti film e serie tv, sia italiani che internazionali. Tra i suoi lavori ricordiamo La frontiera, Palla di neve, Gente per bene, La riffa, ma anche prodotti inglesi e statunitensi come la miniserie Noble House. Pogany morì il 18 febbraio 1999, a 51 anni, stroncato da una lunga lotta con una malattia, che non riuscì mai a costringerlo a rinunciare al suo lavoro e alla sua passione per il cinema. Anche nei suoi ultimi mesi di vita era infatti al lavoro su un set televisivo, per la serie Lui e Lei.

Vita privata: la storia con l’attrice e i figli

Cristiano Pogany e l’attrice Pamela Villoresi si sposano nel 1979 e restano insieme per vent’anni, fino all’anno della morte dell’uomo. Dal loro amore nascono due figli, Eva e Tommaso. I due crescono insieme anche una figlia adottiva, Isabel Pogany. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, Pamela ha raccontata le difficoltà nel crescere i suoi tre figli senza il marito: “Per lavoro sono ‘donna in carriera’ e giro tanto. Ma ho cresciuto tre bambini da un certo periodo in poi da sola, perché mio marito non c’è più dal 1999…”.